Como parte de su política de ayuda social, el régimen de Nicolás Maduro otorga todos los meses una serie de subsidios que tiene como objetivo aliviar la situación económica de los ciudadanos. En ese sentido, en medio del adelanto de la Navidad en octubre, el dictador venezolano ha iniciado la entrega del Bono de Guerra junto al Ingreso de Fin de Año, que está dirigido para una parte de la población venezolana a través del Sistema Patria. En esta oportunidad, la bonificación tiene un ligero aumento, lo que representa un alivio importante en medio del difícil contexto económico actual en Venezuela. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNTO ES EL MONTO DEL INGRESO DE FIN DE AÑO CONTRA LA GUERRA ECONÓMICA?

De acuerdo con el Canal Patria Digital, a partir del 15 de octubre inició el pago del Ingreso Contra la Guerra Económica exclusivamente para los trabajadores activos de la administración pública. Este grupo de personas recibirá un total de 23 880 bolívares, equivalente a 119,93 dólares según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV). Este estipendio representa un ligero incremento del 27,56 % en moneda nacional, ya que en septiembre se depositaron 18.720 bolívares. Así también el personal jubilado de la administración pública obtendrá 22 288 bolívares a través del Sistema Patria.

Asimismo, otra buena noticia que recibió este grupo de la población fue el deposito del Ingreso de Fin de Año 2025, con un total de 3 980 bolívares, equivalente a unos 19,98 dólares, de acuerdo con la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). De esta manera, los beneficiarios serán notificados mediante el número corto 3532 y a través de la aplicación veMonedero, garantizando que estén al tanto de la disponibilidad de sus fondos.

¿CÓMO INGRESAR AL MONEDERO PATRIA PARA RECIBIR LOS BONOS EN VENEZUELA?

Según medios locales, el Gobierno de Nicolás Maduro activará una serie de bonos dirigidos exclusivamente para la población más vulnerable y pobreza extrema en Venezuela. Al confirmarse la entrega del subsidio, los beneficiarios recibirán un mensaje de texto del número 3532 o 67373, que contará con el monto correspondiente o también cuentan con la opción de verificar a través de la aplicación veMonedero.

Asimismo, la entrega de los bonos se realizará de forma gradual y directa a los usuarios inscritos únicamente en la plataforma digital. Cuando se haya recibido el mensaje de confirmación de pago, se deberá ingresar a la billetera digital y aceptar los fondos. Estas compensaciones económicas constituyen un respaldo clave para las familias venezolanas, al permitirles cubrir necesidades básicas en medio de una crisis financiera y social.

