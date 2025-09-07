El Mundial de Desayunos organizado por el streamer español Ibai Llanos avanzó a su etapa decisiva. En las semifinales, el choque entre Venezuela y Bolivia, que reunió millones de interacciones y generó debate en redes sociales, ya tiene un ganador. A continuación, te contamos los resultados finales y lo que viene en la gran final.

¿CUÁNTOS VOTOS RECIBIÓ VENEZUELA Y CUÁNTOS BOLIVIA?

El enfrentamiento estuvo muy parejo hasta el final, pero la ventaja se inclinó hacia el lado venezolano. Estos fueron los resultados acumulados en todas las plataformas:

Venezuela: 5.531.000 votos (3.2 millones en TikTok, 1.8 millones en Instagram y 531 mil en YouTube).

Bolivia: 5.219.000 votos (3.2 millones en TikTok, 1.5 millones en Instagram y 519 mil en YouTube).

La diferencia fue de apenas 300 mil votos, lo que convirtió a esta semifinal en una de las más ajustadas del torneo.

¿QUÉ DESAYUNOS REPRESENTARON A VENEZUELA Y BOLIVIA?

Cada país presentó una propuesta típica de su gastronomía matinal. Venezuela apostó por dos de sus íconos más reconocidos: las arepas y las empanadas, acompañadas de diversas combinaciones de rellenos.

Bolivia, por su parte, llevó a la competencia dos opciones muy populares en su mesa: las salteñas, de sabor jugoso y relleno consistente, junto al tradicional pastel boliviano, una masa frita rellena de queso que suele servirse con un café caliente.

¿QUIÉN SERÁ EL RIVAL DE VENEZUELA EN LA FINAL DEL MUNDIAL DE DESAYUNOS?

Con este resultado, Venezuela aseguró su clasificación a la gran final del torneo digital. Su propuesta de arepas y empanadas deberá enfrentarse al pan con chicharrón, tamal y café pasado de Perú, que en la otra llave eliminó a Chile.

Será un duelo con sabor latinoamericano que promete millones de votos y un nivel de expectativa aún mayor en redes sociales.

¿CÓMO SE LLEVÓ A CABO LA VOTACIÓN EN LAS SEMIFINALES?

El sistema de votación se mantuvo igual en todas las fases del Mundial de Desayunos:

En YouTube y TikTok, Ibai Llanos fijó comentarios con el nombre de cada país en los videos del duelo. Los usuarios debían dar “like” al comentario de su preferencia.

En Instagram, las encuestas en los posts del streamer definieron el apoyo de cada comunidad.

De esta manera, la semifinal entre Venezuela y Bolivia acumuló más de 5 millones de votos para cada lado, reflejando el entusiasmo de los seguidores en todo el continente.

¿DE QUÉ TRATA EL MUNDIAL DE DESAYUNOS?

El torneo virtual fue creado por Ibai Llanos para responder a una pregunta que siempre genera debate: ¿cuál es la mejor gastronomía del mundo? Inspirado en el formato de la Copa del Mundo de la FIFA, el evento comenzó con 16 países que presentaron un desayuno característico y avanzaron a través de octavos, cuartos y semifinales.

“Muchos dicen que la mexicana, la argentina, la colombiana, la peruana, la española… Para acabar con el debate, he creado el Mundial de los Desayunos”, señaló Ibai en una de sus transmisiones. Desde su inicio, la competición ha sumado decenas de millones de visualizaciones y mantiene a la audiencia expectante rumbo a la gran final.