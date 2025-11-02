El Gobierno de Venezuela pronto activará un nuevo pago del Bono Único Familiar correspondiente a noviembre de 2025, a través del Sistema Patria. Este subsidio forma parte de las ayudas económicas que el Ejecutivo entrega mensualmente a los ciudadanos registrados con el Carnet de la Patria, como parte de sus programas de protección social.

El beneficio, que representa un alivio para millones de hogares venezolanos, incluirá además un complemento adicional que suele depositarse poco después del primer desembolso. A continuación, conoce cuándo se espera el pago, los posibles montos y los pasos para registrarte y cobrar este bono del mes de noviembre.

¿CUÁNDO COMIENZA EL PAGO DEL BONO ÚNICO FAMILIAR DE NOVIEMBRE 2025?

Hasta el momento, el Gobierno no ha confirmado la fecha exacta de entrega. No obstante, de acuerdo con los reportes habituales del Sistema Patria, se prevé que el pago sea liberado entre el lunes 3 y el miércoles 5 de noviembre, según informa la plataforma 2001 Online.

Foto: EFE

¿CUÁNTO SE ESTIMA QUE SERÁ EL MONTO DEL BONO ÚNICO FAMILIAR DE NOVIEMBRE?

Los montos oficiales aún no han sido publicados. Sin embargo, tomando como referencia los pagos de octubre de 2025, los beneficiarios podrían recibir alrededor de 3.200 bolívares, además de complementos de 1.060 y 2.120 bolívares. Estas cifras son estimaciones y pueden variar según lo que determine el Ejecutivo Nacional.

¿QUÉ PROGRAMAS SOCIALES INCLUYE EL BONO ÚNICO FAMILIAR?

Este subsidio agrupa diferentes ayudas del sistema de protección social, tales como Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández, 100% Escolaridad, entre otros.

Foto: EFE

¿CÓMO COBRAR UN BONO VÍA SISTEMA PATRIA?

Para cobrar cualquier bono desde el Sistema Patria y enviarlo a tu cuenta bancaria, sigue estos pasos:

Ingresa al portal Patria en www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña, valida la imagen de seguridad y el código recibido. Acepta el bono en la sección “Protección Social” y confirma la asignación. Ve al menú “Monedero” para consultar el monto disponible. Selecciona “Retiro de Fondos”, elige tu cuenta bancaria, coloca el monto y presiona “Continuar”. Verifica los datos y acepta para finalizar el proceso.

(Foto: composición GEC)

¿QUÉ DETALLES DEBES TENER EN CUENTA?

Estar registrado correctamente en el Sistema Patria es requisito indispensable para recibir los bonos.

Los beneficiarios disponen de un plazo máximo de 15 días para aceptar un bono; de lo contrario, el pago será anulado de la billetera digital.

Desde el monedero se pueden realizar transferencias a terceros, pagar servicios básicos, televisión satelital y gestionar el cupo de gasolina.

La plataforma funciona de lunes a sábado, desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:59 de la noche.

Los montos de los bonos no son fijos, ya que el Ejecutivo los ajusta periódicamente.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL REGISTRO EN SISTEMA PATRIA?

El registro en el Sistema Patria es indispensable para acceder a los subsidios que otorga el Gobierno. Este trámite se realiza en www.patria.org.ve, donde se debe seleccionar la opción “Usuario/contraseña” y luego “Regístrate” para comenzar.

El sistema pedirá datos básicos como número de cédula, teléfono móvil, sexo y fecha de nacimiento, además de la validación del número telefónico con un código. Posteriormente, se deben ingresar nombres, apellidos, correo electrónico, ubicación geográfica y crear una contraseña segura antes de hacer clic en “Registrar”.

Tras confirmar el registro exitoso e iniciar sesión nuevamente con cédula, código de seguridad y clave, la cuenta en la Plataforma Patria quedará activa.