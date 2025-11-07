El Sistema Patria continúa siendo el principal medio utilizado para la distribución de los bonos sociales en Venezuela, realizando los depósitos directamente en los monederos digitales de los beneficiarios a nivel nacional. Cada vez que se activa una nueva asignación, los usuarios reciben una notificación por mensaje de texto y tienen la posibilidad de verificar el depósito de inmediato mediante la aplicación veMonedero, que permite un manejo ágil, seguro y transparente de todas las transacciones.

La asignación del Bono de Guerra correspondiente a noviembre de 2025 está próxima a comenzar. Este aporte económico continuará siendo otorgado a los tres grupos de beneficiarios habituales, siguiendo el esquema establecido por el Gobierno nacional. Aunque aún no se ha anunciado la fecha exacta de entrega, se estima que los pagos mantendrán el mismo patrón observado durante el mes de octubre, lo que permite a los usuarios tener una idea aproximada de cuándo recibirán el depósito en sus monederos digitales del Sistema Patria.

Trabajadores y jubilados recibirán su bono el viernes 14 de noviembre, incluyendo el Cestaticket.

Jubilados que no aplican para Cestaticket cobrarán su bono el lunes 17 de noviembre.

Finalmente, los pensionados podrán disponer de su bono el viernes 21 de noviembre.

Cuánto será el monto del Bono Guerra de noviembre 2025

Los montos del Bono de Guerra de noviembre 2025 se han definido según cada grupo beneficiario:

Los trabajadores públicos recibirán un aporte de 120 dólares indexados.

Los jubilados contarán con un bono de 112 dólares indexados.

Por su parte, los pensionados obtendrán 50 dólares indexados.

¿Cómo recargar saldo en el Monedero Patria?

Si no se cuenta con fondos suficientes para acceder al subsidio, es posible transferir dinero desde cualquiera de los 22 bancos autorizados en el país. Para ello, el usuario debe registrar la cuenta del Banco Central de Venezuela habilitada para recargas. Generalmente, los fondos se acreditan de forma inmediata tras realizar la operación conforme a las instrucciones oficiales.

Cómo registrarse en Sistema Patria

Para hacer este proceso, el primer paso fundamental es completar el registro en línea a través de la página web www.patria.org.ve. Una vez en el sitio, se debe seleccionar la opción ‘Usuario/contraseña’ y luego hacer clic en ‘Regístrate’ para iniciar el proceso.

El sistema solicitará información personal esencial como número de cédula, teléfono celular, sexo, fecha de nacimiento y requerirá la validación del número telefónico mediante un código enviado por mensaje.

Posteriormente, se deberán ingresar datos adicionales como nombres, apellidos, correo electrónico, ubicación geográfica precisa y crear una contraseña segura para finalmente hacer clic en ‘Registrar’.

Tras confirmar el registro exitoso e ingresar nuevamente con la cédula, el código de seguridad y la contraseña, la cuenta en la Plataforma Patria estará activa.