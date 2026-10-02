Por Redacción EC

En Venezuela, los conductores que buscan abastecerse de gasolina subsidiada deben revisar previamente el último número de la placa de su vehículo, debido a que esta cifra establece el día en que pueden acudir a las estaciones habilitadas. Para cada periodo se determina un calendario que distribuye a los usuarios en diferentes jornadas y permite organizar el proceso de suministro. Este sistema se gestiona mediante el Sistema Patria, plataforma utilizada para administrar el beneficio dirigido a propietarios de vehículos que cumplen con los requisitos establecidos. Por ello, el acceso al combustible no se realiza de manera libre durante cualquier jornada, sino de acuerdo con el turno que corresponde a cada matrícula. Antes de dirigirse a una estación de servicio, los usuarios deben comprobar cuál es la fecha asignada a su vehículo. Revisar con anticipación el cronograma facilita la planificación del abastecimiento, evita acudir en un día no habilitado y permite conocer exactamente cuándo corresponde realizar la compra de gasolina a precio subsidiado.