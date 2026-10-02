En Venezuela, los conductores que buscan abastecerse de gasolina subsidiada deben revisar previamente el último número de la placa de su vehículo, debido a que esta cifra establece el día en que pueden acudir a las estaciones habilitadas. Para cada periodo se determina un calendario que distribuye a los usuarios en diferentes jornadas y permite organizar el proceso de suministro. Este sistema se gestiona mediante el Sistema Patria, plataforma utilizada para administrar el beneficio dirigido a propietarios de vehículos que cumplen con los requisitos establecidos. Por ello, el acceso al combustible no se realiza de manera libre durante cualquier jornada, sino de acuerdo con el turno que corresponde a cada matrícula. Antes de dirigirse a una estación de servicio, los usuarios deben comprobar cuál es la fecha asignada a su vehículo. Revisar con anticipación el cronograma facilita la planificación del abastecimiento, evita acudir en un día no habilitado y permite conocer exactamente cuándo corresponde realizar la compra de gasolina a precio subsidiado.

Cronograma de distribución de gasolina

Viernes 2 de octubre: placas que terminan en 7 y 8

Sábado 3 de octubre: placas que terminan en 9 y 0

Domingo 4 de octubre: placas que terminan en 1 y 2

Requisitos para acceder al subsidio

Respetar el cronograma no es el único requisito para obtener el combustible a precio preferencial. Los beneficiarios también deben mantener actualizada su información en el Sistema Patria, plataforma encargada de validar la identidad del conductor y autorizar el acceso al beneficio.

La programación semanal se basa exclusivamente en el último dígito de la placa del vehículo. Gracias a esta organización, las autoridades buscan optimizar la distribución del combustible y mejorar el control del suministro, especialmente en las estaciones con mayor demanda.

BiopagoPDV: único método de pago

El combustible subsidiado solo puede cancelarse mediante el sistema electrónico BiopagoPDV. Esto significa que los pagos en efectivo ya no están habilitados para acceder a este beneficio, por lo que cada operación debe realizarse de forma digital en las estaciones autorizadas.

Control del consumo mensual

El uso de BiopagoPDV permite registrar automáticamente cada transacción y descontar los litros correspondientes al cupo mensual asignado a cada beneficiario. Además, este sistema facilita el seguimiento del consumo y fortalece el control sobre la distribución del subsidio.

Con este esquema, el Gobierno busca ofrecer un proceso de abastecimiento más organizado, eficiente y transparente. Por ello, los conductores deben consultar periódicamente el cronograma vigente, acudir el día que les corresponde y verificar que sus datos en el Sistema Patria estén correctamente actualizados para evitar inconvenientes al momento de surtir gasolina.