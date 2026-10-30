En Venezuela, el acceso a la gasolina subsidiada depende de un calendario establecido según el último dígito de la placa de cada automóvil. A través de este sistema, los beneficiarios tienen asignadas fechas específicas para acudir a las estaciones de servicio autorizadas y abastecerse de combustible. Este programa es administrado mediante el Sistema Patria, herramienta digital impulsada por el Gobierno venezolano. Por esta razón, los conductores deben mantenerse informados sobre las fechas correspondientes a cada jornada y verificar si sus vehículos están habilitados para recibir el beneficio. Consultar el cronograma antes de dirigirse a un grifo ayuda a planificar el suministro y evita acudir en días que no corresponden al número de placa.
Viernes 30 de octubre: placas que terminan en 3 y 4
Sábado 31 de octubre: placas que terminan en 5 y 6
Domingo 1° de noviembre: placas que terminan en 7 y 8
Respetar el cronograma no es el único requisito para obtener el combustible a precio preferencial. Los beneficiarios también deben mantener actualizada su información en el Sistema Patria, plataforma encargada de validar la identidad del conductor y autorizar el acceso al beneficio.
La programación semanal se basa exclusivamente en el último dígito de la placa del vehículo. Gracias a esta organización, las autoridades buscan optimizar la distribución del combustible y mejorar el control del suministro, especialmente en las estaciones con mayor demanda.
El combustible subsidiado solo puede cancelarse mediante el sistema electrónico BiopagoPDV. Esto significa que los pagos en efectivo ya no están habilitados para acceder a este beneficio, por lo que cada operación debe realizarse de forma digital en las estaciones autorizadas.
El uso de BiopagoPDV permite registrar automáticamente cada transacción y descontar los litros correspondientes al cupo mensual asignado a cada beneficiario. Además, este sistema facilita el seguimiento del consumo y fortalece el control sobre la distribución del subsidio.
Con este esquema, el Gobierno busca ofrecer un proceso de abastecimiento más organizado, eficiente y transparente. Por ello, los conductores deben consultar periódicamente el cronograma vigente, acudir el día que les corresponde y verificar que sus datos en el Sistema Patria estén correctamente actualizados para evitar inconvenientes al momento de surtir gasolina.