En Venezuela, el acceso a la gasolina subsidiada depende de un calendario establecido según el último dígito de la placa de cada automóvil. A través de este sistema, los beneficiarios tienen asignadas fechas específicas para acudir a las estaciones de servicio autorizadas y abastecerse de combustible. Este programa es administrado mediante el Sistema Patria, herramienta digital impulsada por el Gobierno venezolano. Por esta razón, los conductores deben mantenerse informados sobre las fechas correspondientes a cada jornada y verificar si sus vehículos están habilitados para recibir el beneficio. Consultar el cronograma antes de dirigirse a un grifo ayuda a planificar el suministro y evita acudir en días que no corresponden al número de placa.

Cronograma de distribución de gasolina

Viernes 30 de octubre: placas que terminan en 3 y 4

Sábado 31 de octubre: placas que terminan en 5 y 6

Domingo 1° de noviembre: placas que terminan en 7 y 8

Requisitos para acceder al subsidio

Respetar el cronograma no es el único requisito para obtener el combustible a precio preferencial. Los beneficiarios también deben mantener actualizada su información en el Sistema Patria, plataforma encargada de validar la identidad del conductor y autorizar el acceso al beneficio.

La programación semanal se basa exclusivamente en el último dígito de la placa del vehículo. Gracias a esta organización, las autoridades buscan optimizar la distribución del combustible y mejorar el control del suministro, especialmente en las estaciones con mayor demanda.

BiopagoPDV: único método de pago

El combustible subsidiado solo puede cancelarse mediante el sistema electrónico BiopagoPDV. Esto significa que los pagos en efectivo ya no están habilitados para acceder a este beneficio, por lo que cada operación debe realizarse de forma digital en las estaciones autorizadas.

Control del consumo mensual

El uso de BiopagoPDV permite registrar automáticamente cada transacción y descontar los litros correspondientes al cupo mensual asignado a cada beneficiario. Además, este sistema facilita el seguimiento del consumo y fortalece el control sobre la distribución del subsidio.

Con este esquema, el Gobierno busca ofrecer un proceso de abastecimiento más organizado, eficiente y transparente. Por ello, los conductores deben consultar periódicamente el cronograma vigente, acudir el día que les corresponde y verificar que sus datos en el Sistema Patria estén correctamente actualizados para evitar inconvenientes al momento de surtir gasolina.