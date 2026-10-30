Por Redacción EC

En Venezuela, el acceso a la gasolina subsidiada depende de un calendario establecido según el último dígito de la placa de cada automóvil. A través de este sistema, los beneficiarios tienen asignadas fechas específicas para acudir a las estaciones de servicio autorizadas y abastecerse de combustible. Este programa es administrado mediante el Sistema Patria, herramienta digital impulsada por el Gobierno venezolano. Por esta razón, los conductores deben mantenerse informados sobre las fechas correspondientes a cada jornada y verificar si sus vehículos están habilitados para recibir el beneficio. Consultar el cronograma antes de dirigirse a un grifo ayuda a planificar el suministro y evita acudir en días que no corresponden al número de placa.

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