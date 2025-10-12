Miles de jubilados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) aguardan con expectativa el próximo depósito de su pensión. En redes sociales circulan diversas fechas, lo que ha generado dudas entre los beneficiarios sobre el día exacto en que se acreditará el pago.

De acuerdo con el patrón de pagos anteriores, ya se maneja una fecha tentativa para el abono del beneficio mensual y del complemento especial del Gobierno. Descubre cuándo se realizará el depósito y qué otros montos podrían cobrarse en las próximas semanas.

¿CUÁNDO SE PAGARÁ LA PENSIÓN DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025 DEL IVSS?

Siguiendo el cronograma habitual del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, el pago correspondiente al mes de noviembre, y que cubre también octubre, estaría programado para el martes 21 de octubre de 2025. Ese día, los pensionados verán reflejado en sus cuentas el monto de 130 bolívares, equivalente al salario mínimo vigente en Venezuela. Se recomienda, sin embargo, confirmar la información a través de las plataformas oficiales del IVSS y sus medios asociados, según explica la plataforma Meridiano.

¿QUÉ OTRO BENEFICIO RECIBIRÁN LOS PENSIONADOS EN ESA FECHA?

Además de la pensión mensual, se prevé que el mismo 21 de octubre se deposite el Ingreso Contra la Guerra Económica, un bono adicional de 50 dólares indexados. Este beneficio será transferido directamente al monedero digital del Sistema Patria, como apoyo económico complementario para los adultos mayores.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA ACCEDER A LA PENSIÓN DEL IVSS?

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales exige una serie de condiciones a los trabajadores que deseen acceder a la pensión por vejez:

Edad: Mujeres a partir de 55 años y hombres desde los 60 años.

Cotizaciones: Un mínimo de 750 aportes acumulados.

Documento de identidad vigente, que debe presentarse en la oficina del IVSS al momento de hacer la solicitud.

Solicitud de Prestaciones en Dinero (forma 14-04), en dos originales.

Constancias laborales de los últimos seis años (forma 14-100).

¿CÓMO SE EFECTÚA EL DEPÓSITO DE LA PENSIÓN?

El pago de la pensión se acredita directamente en las cuentas bancarias de los beneficiarios, quienes pueden acceder a sus fondos mediante la banca en línea durante todo el año o retirar efectivo a través de la red de cajeros automáticos del país. El proceso de acreditación se realiza de forma progresiva, por lo que los depósitos pueden completarse en distintos días.

¿DÓNDE VERIFICAR INFORMACIÓN OFICIAL SOBRE LOS PAGOS?

Los pensionados deben mantenerse atentos a los anuncios del Ejecutivo Nacional y del IVSS, publicados en sus canales y redes sociales oficiales. Estas plataformas son las únicas fuentes confiables para confirmar las fechas exactas de pago, los montos actualizados y cualquier cambio en el cronograma.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTAR REGISTRADO EN SISTEMA PATRIA?

Para poder acceder a los beneficios y subsidios proporcionados por el gobierno venezolano, es fundamental inscribirse en el Sistema Patria.

El proceso se realiza de la siguiente manera: