El Gobierno de Venezuela entrega el Bono Contra la Guerra Económica. Este beneficio social, que forma parte de las políticas de asistencia del gobierno, se brinda exclusivamente a los trabajadores del sector público, jubilados y pensionistas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). De hecho, este grupo de beneficiarios recibiría un ligero aumento en sus montos, lo que representa una gran ayuda para ellos.

Conforme informaron los medios locales, el Bono Contra la Guerra Económica se activó de la siguiente manera en el mes pasado: a partir del martes 15 de julio para los trabajadores de la administración pública, que cuenten con Cestaticket. Este grupo beneficiario recibió un monto de 13 500 bolívares o 120 dólares indexados, según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).

Por su parte, el personal jubilado de la administración pública (sin Cestaticket) cobró 112 dólares indexados, desde viernes 18 de julio. En el caso de los pensionados del IVSS, accedieron al pago desde lunes 21 de julio por un monto de 50 dólares indexados.

Por lo tanto, en este mes de agosto también se espera que se entregue en también a partir de la quincena: 15, 17 y 21 específicamente.





Recomendaciones para evitar caer en estafas o fraudes en Venezuela

No Compartas Datos en Enlaces No Oficiales: Nunca ingreses información personal en formularios o enlaces que no provengan de los canales oficiales del gobierno.

Verifica en la Plataforma Patria: Cualquier bono o ayuda social debe ser consultada directamente en la página web oficial Patria.org.ve. Si el bono no aparece allí, es falso.

Ignora Mensajes Sospechosos: Desconfía de mensajes que prometen premios, créditos o bonos que no han sido anunciados por las instituciones pertinentes.

Consulta los Canales Oficiales: Para información sobre bonos y ayudas, confía únicamente en los canales oficiales del Banco de Venezuela y del Sistema Patria.

Procedimiento para cobrar los bonos en el Sistema Patria

Iniciar sesión en el Sistema Patria.

Pulsar en ‘monedero’ y luego en ‘retiro de fondos’.

Seleccionar el monedero de origen, monto y destino de los fondos.

Oprimir el botón de ‘continuar’ y después en ‘aceptar’.