A nivel nacional, millones son los venezolanos que acceden al cobro de diversos bonos otorgados por parte del Gobierno Bolivariano, y en esta oportunidad vamos a referirnos a los jubilados como parte de quienes reciben beneficio con monto actualizado. De acuerdo a la información compartida, Sistema Patria se encarga de depositarle a este sector de ciudadanos adultos mayores, lo referente al denominado “Ingreso Contra La Guerra Económica” que durante fechas puntuales de noviembre también favorece a trabajadores de sector público.

¿CUÁNTO Y CUÁNDO SE LE PAGA A JUBILADOS EL “INGRESO CONTRA LA GUERRA ECONÓMICA” CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2025?

Hoy son millones los jóvenes y adultos mayores que viven sobre la nación presidida por Nicolás Maduro, y gran porcentaje de ellos hacia el undécimo mes del año, gozan del privilegio de poder acceder al cobro regular de subvenciones como la mencionada líneas arriba que es depositada a 3 grupos especiales en particular.

Con respecto a dicha información, resulta importante destacar que el siguiente otorgamiento del denominado “Ingreso Contra La Guerra Económica”, es decir, el asociado al mes de noviembre 2025, se lleva a cabo al igual que durante periodo puntual correspondiente a octubre, y desde el viernes 14 en favor de trabajadores y funcionarios públicos, y asimismo jubilados que cobran cestatickets.

El nuevo monto que le corresponde a dicho personal venezolano y otros beneficiarios, hoy asciende a los 28 mil 080 bolívares equivalentes a los $118,75, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), siendo la Bonificación de Fin de Año otro de los pagos que recibirán a partir de la misma fecha (4.680 Bs.).

A propósito del pago del “Ingreso Contra La Guerra Económica” programado para noviembre 2025, resulta importante destacar la relevancia que tiene el veMonedero como el aplicativo creado con fines de retiro de prestaciones económicas acumuladas, y los números cortos 3532 o 67373 enviados por parte de Sistema Patria a cada dispositivo móvil de la persona favorecida, con la finalidad de notificarla y así confirmarle los detalles entorno a depósito realizado hacia cuentas activas.

CUMPLE CON ESTOS PASOS Y COBRA CON ÉXITO EL “INGRESO CONTRA LA GUERRA ECONÓMICA” VENEZOLANO

1- Ingresa a www.patria.gob.ve utilizando tu número de cédula y contraseña.

2- Una vez dentro de Plataforma Patria, dirígete a la sección «Protección Social», y acepta el bono asignado.

3- Para transferencia de fondos a cuenta bancaria, procede a pulsar la opción «Monedero» y luego seleccionar «Retiro de fondos».

4- Como penúltimo paso, escoge el monedero de origen, coloca el monto que deseas transferir, y termina por seleccionar la cuenta de destino registrada con antelación.

5- Dale clic a «Continuar», y por último confirma la operación realizada desde el paso 1, seleccionando «Aceptar» para completar proceso de retiro mediante Plataforma Patria.

SI ERES UN “ABUELO DE LA PATRIA” Y PERDISTE CLAVE PARA INGRESAR A PLATAFORMA, SIGUE ESTOS PASOS Y RECUPÉRALA

Corría el mes de marzo de 2024 cuando el Gobierno Bolivariano a cargo de Nicolás Maduro, anunciaba la implementación de programa social denominado como la “Gran Misión Abuelos y Abuelas de la Patria” a partir de la cual miles son los adultos mayores que acceden a la cobranza de diversos bonos.

A través de Plataforma Patria, las personas de la tercera edad que figuran afiliadas a dicho esquema, tienen la chance de retirar montos efectivos correspondientes a aquellas prestaciones económicas cuyas intención radica en aliviaros de manera económica, y siempre y cuando se encuentren debidamente registrados.

Con respecto a esto último, resulta fundamental que los beneficiarios pertenecientes a la “Gran Misión Abuelos y Abuelas de la Patria”, consideren el siguiente paso a paso por si olvidaron su clave para ingresar a página web habilitada con el propósito de permitir el retiro efectivo de bonos mediante el veMonedero:

Accede a Plataforma Patria, y selecciona la opción “Iniciar sesión” .

. Para recuperar acceso, y en la misma pantalla, procede a darle clic en “¿Olvidó su contraseña?” o “Recuperar acceso” .

. Completa datos como número de cédula de identidad sin puntos ni guiones solicitados, y además código de seguridad .

. Acto seguido, recibirás un código puntual en teléfono o correo electrónico registrado .

. Finalmente podrás crear una nueva clave para ingresar a Plataforma Patria, y retirar los montos que requieras correspondientes a bonos de Gobierno.

A propósito de prestaciones económicas dirigidas a adultos mayores venezolanos, te contamos que los afiliados a la “Gran Misión Abuelos y Abuelas de la Patria“ reciben de manera mensual una serie de bonos cuya entrega se produce mediante carné, y logra hacerse efectiva a través de aplicativo donde además puedes consultar saldo.