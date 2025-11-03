El Sistema Patria sigue siendo el canal principal para la entrega de bonos sociales en Venezuela, depositando los montos directamente en los monederos digitales de los beneficiarios en todo el país. Cada vez que un nuevo bono es acreditado, los usuarios reciben una alerta por mensaje de texto y pueden consultar al instante el depósito a través de la aplicación veMonedero, que brinda un control rápido, seguro y transparente de cada movimiento.

¿Cuándo se paga el Bono Contra la Guerra Económica de noviembre 2025 en Venezuela? Posible aumento, requisitos y más vía Patria

La entrega del Bono de Guerra de noviembre 2025 está a punto de iniciar. Este beneficio económico seguirá llegando a los tres grupos de ciudadanos que lo reciben de forma habitual, respetando la planificación definida por el Gobierno. Aunque la fecha exacta aún no se confirma, los pagos suelen alinearse con el calendario observado en octubre, lo que permite a los beneficiarios anticipar aproximadamente cuándo podrán disponer del apoyo en sus monederos digitales.

Trabajadores y jubilados recibirán su bono el viernes 14 de noviembre , incluyendo el Cestaticket .

recibirán su bono el , incluyendo el . Jubilados que no aplican para Cestaticket cobrarán su bono el lunes 17 de noviembre .

que no aplican para Cestaticket cobrarán su bono el . Finalmente, los pensionados podrán disponer de su bono el viernes 21 de noviembre.

Cuánto será el monto del Bono Guerra de noviembre 2025

Los montos del Bono de Guerra de noviembre 2025 se han definido según cada grupo beneficiario:

Los trabajadores públicos recibirán un aporte de 120 dólares indexados .

recibirán un aporte de . Los jubilados contarán con un bono de 112 dólares indexados .

contarán con un bono de . Por su parte, los pensionados obtendrán 50 dólares indexados.

Cómo saber si eres beneficiario de un bono

Los beneficiarios son avisados mediante un mensaje de texto enviado desde los números cortos 3532 o 67373. Este aviso confirma que el depósito ya fue realizado en la billetera digital veMonedero, según explica la plataforma Meridiano.

Cómo cobrar los bonos del Sistema Patria

Ingresa al portal oficial www.patria.org.ve con tu usuario y contraseña.

Dirígete a la sección “Protección Social” en el menú principal.

en el menú principal. Accede al apartado “Monedero” .

. Selecciona el monedero de origen, especifica el monto a transferir y el destino de los fondos.

Haz clic en “Aceptar” y luego en “Confirmar” para continuar con la operación.

y luego en para continuar con la operación. Espera la validación del sistema y ¡la transacción estará completada!

Para qué se puede utilizar el Sistema Patria

Es bien sabido que los bonos que otorga cada cierto tiempo el Gobierno de Nicolás Maduro puede ser transferido a una cuenta bancaria para el uso necesario. Sin embargo, para sacarle provecho a estos beneficios existen múltiples recomendaciones, como:

Pagar servicios públicos (Corpoelec, Cantv, hidrológicas).

Recarga y pago de celulares (Movistar, Movilnet y Digitel).

Recarga de Simple TV.

Pago de gasolina subsidiada.

Compras de comercia a través de BiopagoBDV.

Participación en el Sistema de Intercambio.

Ahorro en títulos de Oro Soberano.

Cómo evitar caer en estafas

No Compartas Datos en Enlaces No Oficiales: Nunca ingreses información personal en formularios o enlaces que no provengan de los canales oficiales del gobierno.

Verifica en la Plataforma Patria: Cualquier bono o ayuda social debe ser consultada directamente en la página web oficial Patria.org.ve. Si el bono no aparece allí, es falso.

Ignora Mensajes Sospechosos: Desconfía de mensajes que prometen premios, créditos o bonos que no han sido anunciados por las instituciones pertinentes.

Consulta los Canales Oficiales: Para información sobre bonos y ayudas, confía únicamente en los canales oficiales del Banco de Venezuela y del Sistema Patria.