Como parte de su política de ayuda social, el régimen que preside Nicolás Maduro otorga todos los meses una serie de subsidios que tiene como objetivo aliviar la situación económica de sus ciudadanos. En ese contexto, en medio del adelanto de la Navidad en octubre, el dictador venezolano inició con la entrega del Ingreso de Fin de Año, que está dirigido exclusivamente para una parte de la población local a través del Sistema Patria. En esta ocasión, tras el inicio de noviembre 2025, la bonificación llegaría con un ligero aumento, lo que representa un alivio importante en medio del difícil contexto económico actual en Venezuela. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CUÁNDO SE DEPOSITA EL INGRESO DE FIN DE AÑO EN NOVIEMBRE 2025?

Según medios locales, el esperado Ingreso de Fin de año aún no tiene fecha exacta para ser depositado a través de la Plataforma Patria y su monedero digital. De esta manera, estiman que se anuncie su activación en los próximos días de noviembre. Asimismo, los beneficiarios serán notificados mediante el número corto 3532 y a través de la aplicación veMonedero, garantizando que estén al tanto de la disponibilidad de sus fondos. Como se recuerda, en octubre, el gobierno de Nicolás Maduro entregó dicha bonificación mediante el Sistema Patria por un monto de 3.980 bolívares, equivalentes a $19,98 según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

¿QUÉ BONOS SE ACTIVAN EN LAS PRÓXIMAS HORAS EN NOVIEMBRE 2025?

Con la finalidad de brindar ayuda financiera a las personas más vulnerables y de pobreza extrema que les permite cubrir gastos esenciales, el gobierno de Nicolás Maduro garantiza su protección a través de ayudas sociales. Es así que, las autoridades venezolanas han instado a la población a mantenerse informados mediante sus canales oficiales a fin de conocer las fechas de entrega y montos que se otorgarán a la ciudadanía. Por consiguiente, a continuación te presentamos los bonos que se activarán a partir de este lunes 3 de noviembre, según medios locales:

Bono de Corresponsabilidad y Formación: Este 30 de octubre se activó dicho subsidio por un monto de 28.584 bolívares (127,62 dólares) dirigido a trabajadores del sector público que forman parte de una nómina especial.

Bono Único Familiar: Está dirigido a los beneficiarios de los programas Economía Familiar, Lactancia Materna, Parto Humanizado, José Gregorio Hernández y 100% Escolaridad. Así, con la activación de dicho bono, que estará disponible del 3 al 10 de noviembre, recibirán un depósito de 3.330 bolívares.

Bono Amor Mayor: Para las personas de la tercera edad que no reciben la pensión del IVSS por 130,00 bolívares.

