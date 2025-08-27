En Venezuela, los programas sociales continúan siendo un apoyo fundamental para millones de ciudadanos. Uno de los más anhelados es el Segundo Bono Especial, el cual es distribuido a través del Sistema Patria.

Este beneficio ya empezó a entregarse con montos que presentan un incremento respecto a meses anteriores. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁNDO SE PAGA EL SEGUNDO BONO ESPECIAL?

La nueva entrega del Bono Especial para los adultos mayores comenzó el pasado lunes 18 de agosto de 2025, con depósitos progresivos que se realizan a lo largo del mes. Los primeros en recibir el pago fueron los empleados activos y jubilados de la administración pública, mientras que los pensionados debieron aguardar algunos días adicionales para que se les acredite el monto correspondiente. Esta dinámica, de distribuir los abonos de manera escalonada, se ha mantenido como práctica habitual en el Sistema Patria.

Segundo Bono Especial 2025. | Foto: EFE

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA RECIBIR EL BONO?

Para acceder al bono es necesario cumplir con ciertas condiciones dentro de la plataforma Patria, las cuales buscan garantizar la correcta entrega de los recursos. Entre las más relevantes se encuentran:

Mantener el número telefónico actualizado dentro del sistema.

Verificar que el celular registrado coincida con el asociado a la cuenta bancaria.

Evitar transferencias hacia cuentas que no pertenezcan al núcleo familiar.

Revisar y renovar la información personal de forma periódica para mantenerla al día.

El cumplimiento de estas pautas es clave para que los depósitos se procesen sin inconvenientes.

¿CUÁLES SON LOS MONTOS ACTUALIZADOS PARA AGOSTO 2025?

En esta nueva jornada de pagos, los jubilados recibieron 15.008 bolívares, lo que representa un incremento respecto a los 12.880 bolívares percibidos en julio. Por su parte, los pensionados habían recibido el mes pasado un monto de 5.750 bolívares. Estas variaciones responden al mecanismo de indexación mensual que aplica el Ejecutivo con el fin de amortiguar los efectos de la inflación en los ingresos de los sectores más vulnerables.

Foto: EFE

¿QUÉ CANTIDADES SE ASIGNAN SEGÚN EL TIPO DE BENEFICIARIO?

El beneficio varía de acuerdo al grupo social al que pertenece cada persona. De acuerdo con las asignaciones recientes, los montos aproximados son:

Jubilados de la administración pública: alrededor de 112 dólares indexados.

Pensionados del IVSS y Amor Mayor: cerca de 50 dólares ajustados a la tasa oficial.

Trabajadores activos del sector público: un promedio de 120 dólares mensuales.

¿DE QUÉ MANERA SE CONFIRMA EL DEPÓSITO DEL SEGUNDO BONO ESPECIAL?

El sistema notifica a cada beneficiario mediante mensajes de texto enviados desde los números cortos 3532 o 67373. Estos SMS cumplen la función de confirmar el depósito y recordar a los usuarios que los fondos ya se encuentran disponibles en su cuenta activa dentro de la plataforma.

¿CÓMO COBRAR EL BONO VÍA SISTEMA PATRIA?

Para cobrar cualquier bono desde el Sistema Patria y enviarlo a tu cuenta bancaria, sigue estos pasos: