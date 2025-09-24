La crisis económica que atraviesa Venezuela sigue afectando profundamente la vida cotidiana de millones de ciudadanos. En este contexto, el Bono de Corresponsabilidad y Formación representa un respiro para muchos trabajadores del sector público afiliados al Sistema Patria. Este beneficio, entregado de forma periódica, se ha vuelto un apoyo clave ante la creciente dificultad para cubrir los gastos básicos.

Aunque el pasado 1 de septiembre fue entregado el primer pago por 10.000 bolívares, se estima que una segunda asignación se produzca durante esta semana y el monto sea elevado, por directrices del Gobierno Nacional.

Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC)

Petróleos de Venezuela (PDVSA)

Ministerio de Energía Eléctrica (MPPEE)

Ministerio de Defensa (MPPD)

Cancillería

Presidencia, etc

Requisitos para recibir el Bono de Corresponsabilidad y Formación

Estar formalmente registrados en el Sistema Patria.

Mantenerse activos en el MPPE.

Haber completado el curso de Formación de Docentes de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio.

¿Por qué no puedo cobrar el bono?

Es fundamental que los beneficiarios sepan que, si presentan dificultades para cobrar a través del Sistema Patria, los bonos se entregan directamente a cada persona. Las confirmaciones de pago llegan vía mensajes SMS al número 3532 o mediante notificaciones en la aplicación VeMonedero.

En caso de que se presenten demoras en la recepción del bono, una de las causas más comunes suele ser la falta de actualización de los datos personales. Por ello, se recomienda mantener al día la información registrada en la plataforma para evitar inconvenientes. Además, sigue estos consejos:

-Verifica que tu número de celular esté registrado exclusivamente a tu nombre en la plataforma.

-Usa el mismo número telefónico tanto en el Sistema Patria como en la entidad bancaria vinculada.

-Evita realizar transferencias a terceros que no formen parte de tu núcleo familiar.

-Mantén tus datos personales actualizados de manera constante en el Sistema Patria.