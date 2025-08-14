El Ejecutivo nacional ha iniciado el pago del Bono de Guerra Económica correspondiente a agosto, destinado a empleados activos, jubilados y pensionados del sector público. Este beneficio será depositado mediante el Sistema Patria, la plataforma oficial utilizada para la entrega de ayudas sociales en el país. A continuación, te contaremos todos los detalles sobre este benefició económico en Venezuela.

Pese a los rumores que circularon en redes sociales y sitios vinculados al Sistema Patria sobre un posible incremento en el Bono de Guerra Económica para agosto, hasta el momento no ha habido un anuncio oficial que confirme dicha modificación.

De acuerdo con el cronograma vigente, el primer pago está previsto para el viernes 15 de agosto y estará dirigido a los empleados activos del sector público. El monto a recibir será equivalente a 120 dólares, calculado según la tasa oficial del día establecida por el Banco Central de Venezuela.

La segunda parte del pago Bono de Guerra Económica está programado para el lunes 18 de agosto, fecha en la que los jubilados del sector público recibirán un pago de 120 dólares, calculado con base en la tasa oficial del día.

Por su parte, el tercer y último grupo en recibir este beneficio será el conformado por los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y del plan Amor Mayor. A ellos se les asignará un monto equivalente a 50 dólares en bolívares, el cual será depositado el miércoles 21 de agosto.

El segundo tramo del Bono de Guerra Económica está programado para el lunes 18 de agosto. (Foto: difusión)

Cómo cobrar un bono del Sistema Patria

1- Ingresa a www.patria.gob.ve utilizando tu número de cédula y contraseña.

2- Una vez dentro de Plataforma Patria, dirígete a la sección «Protección Social», y acepta el bono asignado.

3- Para transferencia de fondos a cuenta bancaria, procede a pulsar la opción «Monedero» y luego seleccionar «Retiro de fondos».

4- Como penúltimo paso, escoge el monedero de origen, coloca el monto que deseas transferir, y termina por seleccionar la cuenta de destino registrada con antelación.

5- Dale clic a «Continuar», y por último confirma la operación realizada desde el paso 1, seleccionando «Aceptar» para completar proceso de retiro mediante Plataforma Patria.