Por Redacción EC

Abastecer un vehículo con gasolina subsidiada en Venezuela requiere tener en cuenta el día establecido para cada conductor. Durante la semana del 21 al 27 de septiembre, el suministro seguirá un calendario organizado de acuerdo con el último número de la placa, por lo que los usuarios deberán esperar la fecha correspondiente antes de acudir a una estación de servicio. Este mecanismo busca ordenar la atención y distribuir la demanda entre las estaciones que forman parte del programa. La asignación de los beneficiarios se encuentra relacionada con el Sistema Patria, plataforma mediante la cual se gestiona el acceso al combustible subsidiado. Por ello, quienes necesiten llenar el tanque durante estos días deberán revisar previamente el número final de su matrícula. Conocer el turno correspondiente permitirá identificar la jornada en la que podrán acudir a abastecerse y evitar desplazamientos innecesarios a las estaciones de servicio.