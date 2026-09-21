Abastecer un vehículo con gasolina subsidiada en Venezuela requiere tener en cuenta el día establecido para cada conductor. Durante la semana del 21 al 27 de septiembre, el suministro seguirá un calendario organizado de acuerdo con el último número de la placa, por lo que los usuarios deberán esperar la fecha correspondiente antes de acudir a una estación de servicio. Este mecanismo busca ordenar la atención y distribuir la demanda entre las estaciones que forman parte del programa. La asignación de los beneficiarios se encuentra relacionada con el Sistema Patria, plataforma mediante la cual se gestiona el acceso al combustible subsidiado. Por ello, quienes necesiten llenar el tanque durante estos días deberán revisar previamente el número final de su matrícula. Conocer el turno correspondiente permitirá identificar la jornada en la que podrán acudir a abastecerse y evitar desplazamientos innecesarios a las estaciones de servicio.

Requisitos para acceder al subsidio

Respetar el cronograma no es el único requisito para obtener el combustible a precio preferencial. Los beneficiarios también deben mantener actualizada su información en el Sistema Patria, plataforma encargada de validar la identidad del conductor y autorizar el acceso al beneficio.

La programación semanal se basa exclusivamente en el último dígito de la placa del vehículo. Gracias a esta organización, las autoridades buscan optimizar la distribución del combustible y mejorar el control del suministro, especialmente en las estaciones con mayor demanda.

Cronograma de distribución de gasolina

Lunes 21 de septiembre: Placas de carros y motos que terminen en 5 y 6

Placas de carros y motos que terminen en Martes 22 de septiembre: Placas de carros y motos que terminen en 7 y 8

Placas de carros y motos que terminen en Miércoles 23 de septiembre: Placas de carros y motos que terminen en 9 y 0

Placas de carros y motos que terminen en Jueves 24 de septiembre: Placas de carros y motos que terminen en 1 y 2

Placas de carros y motos que terminen en Viernes 25 de septiembre: Placas de carros y motos que terminen en 3 y 4

Placas de carros y motos que terminen en Sábado 26 de septiembre: Placas de carros y motos que terminen en 5 y 6

Placas de carros y motos que terminen en Domingo 27 de septiembre: Placas de carros y motos que terminen en 7 y 8





BiopagoPDV: único método de pago

El combustible subsidiado solo puede cancelarse mediante el sistema electrónico BiopagoPDV. Esto significa que los pagos en efectivo ya no están habilitados para acceder a este beneficio, por lo que cada operación debe realizarse de forma digital en las estaciones autorizadas.

Control del consumo mensual

El uso de BiopagoPDV permite registrar automáticamente cada transacción y descontar los litros correspondientes al cupo mensual asignado a cada beneficiario. Además, este sistema facilita el seguimiento del consumo y fortalece el control sobre la distribución del subsidio.

Con este esquema, el Gobierno busca ofrecer un proceso de abastecimiento más organizado, eficiente y transparente. Por ello, los conductores deben consultar periódicamente el cronograma vigente, acudir el día que les corresponde y verificar que sus datos en el Sistema Patria estén correctamente actualizados para evitar inconvenientes al momento de surtir gasolina.