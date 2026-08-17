Los conductores en Venezuela que acceden al combustible a precio subsidiado deben tener en cuenta el calendario establecido para organizar sus visitas a las estaciones de servicio. La modalidad de atención toma como referencia el último número de la placa del vehículo, por lo que conocer con anticipación la jornada asignada resulta clave para evitar desplazamientos innecesarios. El mecanismo de distribución está vinculado al Sistema Patria, plataforma utilizada para administrar este beneficio y establecer las condiciones bajo las cuales los usuarios pueden acceder al combustible. De acuerdo con la programación correspondiente a la semana del 17 al 23 de agosto, cada grupo de matrículas cuenta con una fecha determinada para realizar el abastecimiento.

Requisitos para acceder al subsidio

Respetar el cronograma no es el único requisito para obtener el combustible a precio preferencial. Los beneficiarios también deben mantener actualizada su información en el Sistema Patria, plataforma encargada de validar la identidad del conductor y autorizar el acceso al beneficio.

La programación semanal se basa exclusivamente en el último dígito de la placa del vehículo. Gracias a esta organización, las autoridades buscan optimizar la distribución del combustible y mejorar el control del suministro, especialmente en las estaciones con mayor demanda.

Gasolina subsidiada en Venezuela: revisa qué día te toca surtir del 17 al 23 de agosto

Lunes 17 de agosto: Placas de carros y motos que terminen en 5 y 6

Placas de carros y motos que terminen en Martes 18 de agosto: Placas de carros y motos que terminen en 7 y 8

Placas de carros y motos que terminen en Miércoles 19 de agosto: Placas de carros y motos que terminen en 9 y 0

Placas de carros y motos que terminen en Jueves 20 de agosto: Placas de carros y motos que terminen en 1 y 2

Placas de carros y motos que terminen en Viernes 21 de agosto: Placas de carros y motos que terminen en 3 y 4

Placas de carros y motos que terminen en Sábado 22 de agosto: Placas de carros y motos que terminen en 5 y 6

Placas de carros y motos que terminen en Domingo 23 de agosto: Placas de carros y motos que terminen en 7 y 8





BiopagoPDV: único método de pago

El combustible subsidiado solo puede cancelarse mediante el sistema electrónico BiopagoPDV. Esto significa que los pagos en efectivo ya no están habilitados para acceder a este beneficio, por lo que cada operación debe realizarse de forma digital en las estaciones autorizadas.

Control del consumo mensual

El uso de BiopagoPDV permite registrar automáticamente cada transacción y descontar los litros correspondientes al cupo mensual asignado a cada beneficiario. Además, este sistema facilita el seguimiento del consumo y fortalece el control sobre la distribución del subsidio.

Con este esquema, el Gobierno busca ofrecer un proceso de abastecimiento más organizado, eficiente y transparente. Por ello, los conductores deben consultar periódicamente el cronograma vigente, acudir el día que les corresponde y verificar que sus datos en el Sistema Patria estén correctamente actualizados para evitar inconvenientes al momento de surtir gasolina.