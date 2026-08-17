Por Redacción EC

Los conductores en Venezuela que acceden al combustible a precio subsidiado deben tener en cuenta el calendario establecido para organizar sus visitas a las estaciones de servicio. La modalidad de atención toma como referencia el último número de la placa del vehículo, por lo que conocer con anticipación la jornada asignada resulta clave para evitar desplazamientos innecesarios. El mecanismo de distribución está vinculado al Sistema Patria, plataforma utilizada para administrar este beneficio y establecer las condiciones bajo las cuales los usuarios pueden acceder al combustible. De acuerdo con la programación correspondiente a la semana del 17 al 23 de agosto, cada grupo de matrículas cuenta con una fecha determinada para realizar el abastecimiento.