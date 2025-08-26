En un contexto económico fuertemente impactado por la inflación, Venezuela continúa implementando medidas de asistencia social para mitigar las dificultades que enfrentan los sectores más vulnerables. Entre las principales iniciativas del Gobierno Bolivariano destaca el programa Ingreso Contra la Guerra Económica, un bono mensual diseñado para ofrecer respaldo financiero a millones de ciudadanos afectados por la pérdida del poder adquisitivo. A continuación, te contamos todos los detalles sobre este subsidio.

Cuánto cobran los trabajadores públicos en Venezuela por concepto de Bono Contra la Guerra Económica 2025: este el motivo por el cual varía el monto mes a mes

Los jubilados del sector público recibieron un nuevo desembolso del Bono de Guerra Económica a través del Sistema Patria, como parte del esquema de compensación social que impulsa el Gobierno nacional. En esta ocasión, el monto transferido alcanzó los 15.008,00 bolívares, superando el monto anterior.

Este incremento, aunque modesto, representa un intento por parte del Ejecutivo de ajustar progresivamente la ayuda económica destinada a los adultos mayores, quienes enfrentan con mayor dureza el impacto del encarecimiento de bienes y servicios. El pago fue acreditado directamente en las cuentas digitales de los beneficiarios, sin necesidad de intermediarios ni trámites adicionales.

El abono de este beneficio comenzó a ejecutarse de manera escalonada a partir del 18 de agosto, directamente en el Monedero Patria, la billetera digital del sistema de protección social del Gobierno. Desde allí, los beneficiarios tienen la posibilidad de transferir el monto recibido a sus cuentas bancarias personales, facilitando así el acceso al dinero y su uso en transacciones cotidianas.

Este proceso de entrega progresiva permite que la plataforma gestione la alta demanda de manera ordenada, garantizando que cada jubilado reciba el depósito sin contratiempos. La acreditación directa y digital se ha convertido en el canal habitual para la distribución de bonos y ayudas estatales en Venezuela.

Vale la pena recordar que en el mes de julio, los jubilados del sector público recibieron un pago de 12.880 bolívares por concepto del Bono de Guerra Económica, según el valor referencial de la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). En ese mismo período, los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) percibieron un monto de 5.750 bolívares.

Así debes cobrar el bono

Para realizar el retiro de fondos a través de la Plataforma Patria, inicia sesión con tus credenciales. Luego, dirígete a la sección “Monedero” y selecciona la opción “Retiro de fondos”. Elige el monedero de origen, especifica el monto a transferir y la cuenta bancaria de destino. Haz clic en “Continuar” y luego en “Aceptar” para confirmar la operación. Una vez completado el proceso, el dinero será transferido de forma inmediata a tu cuenta bancaria registrada.

Recomendaciones para evitar caer en estafas o fraudes en Venezuela

No Compartas Datos en Enlaces No Oficiales: Nunca ingreses información personal en formularios o enlaces que no provengan de los canales oficiales del gobierno.

Verifica en la Plataforma Patria: Cualquier bono o ayuda social debe ser consultada directamente en la página web oficial Patria.org.ve. Si el bono no aparece allí, es falso.

Ignora Mensajes Sospechosos: Desconfía de mensajes que prometen premios, créditos o bonos que no han sido anunciados por las instituciones pertinentes.

Consulta los Canales Oficiales: Para información sobre bonos y ayudas, confía únicamente en los canales oficiales del Banco de Venezuela y del Sistema Patria.