Este 11 de septiembre, el Sistema Patria efectuó el pago correspondiente al Ingreso por Guerra Económica, destinado a los trabajadores activos de la administración pública en Venezuela. Este beneficio, entregado de manera mensual, continúa representando un respaldo económico significativo para este sector del país. A continuación, te contamos todos los detalles sobre el monto a entregar en este subsidio.

En esta oportunidad, el pago llega con un ajuste en el monto asignado en bolívares respecto al mes anterior. Para septiembre, los trabajadores activos de la administración pública recibieron 18.720 bolívares, equivalentes a 120 dólares, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). Este ajuste responde al mecanismo de indexación al valor del dólar, implementado para preservar el poder adquisitivo del beneficio frente a la inflación.

Cuáles son las fechas de cobro para jubilados y pensionados

El cronograma de pagos establecido por el Sistema Patria no se limita únicamente a los trabajadores activos, sino que también contempla otros sectores beneficiados:

Jubilados que no perciben cestaticket : Está previsto que reciban su pago el miércoles 17 de septiembre, con un monto equivalente a 112 dólares , según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

: Está previsto que reciban su pago el miércoles 17 de septiembre, con un monto equivalente a , según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). Pensionados del IVSS y beneficiarios del programa Amor Mayor: Se estima que el desembolso correspondiente se realice el lunes 22 de septiembre, por un total de 50 dólares indexados.

¿Cómo cobrar los bonos del Sistema Patria?

Acceder a los bonos asignados por el Sistema Patria es un proceso sencillo. El único requisito fundamental es estar registrado en la plataforma. A continuación, te explicamos los pasos para retirar los fondos:

Ingresa a la plataforma. Accede con tu usuario y contraseña en la página oficial: www.patria.org.ve Dirígete al Monedero. Una vez dentro, selecciona la opción Monedero en el menú principal. Realiza el retiro de fondos. Haz clic en Retiro de fondos, elige el monto que deseas transferir, selecciona tu cuenta bancaria registrada y confirma la operación.

Recomendaciones para evitar caer en estafas o fraudes en Venezuela

No Compartas Datos en Enlaces No Oficiales: Nunca ingreses información personal en formularios o enlaces que no provengan de los canales oficiales del gobierno.

Verifica en la Plataforma Patria: Cualquier bono o ayuda social debe ser consultada directamente en la página web oficial Patria.org.ve. Si el bono no aparece allí, es falso.

Ignora Mensajes Sospechosos: Desconfía de mensajes que prometen premios, créditos o bonos que no han sido anunciados por las instituciones pertinentes.

Consulta los Canales Oficiales: Para información sobre bonos y ayudas, confía únicamente en los canales oficiales del Banco de Venezuela y del Sistema Patria.