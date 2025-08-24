El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) comenzó el 2025 con nuevas tarifas para la emisión del pasaporte, tanto en su modalidad ordinaria como en la habilitada, mejor conocida como express. Los precios se calculan con base en la tasa del dólar oficial que publica a diario el Banco Central de Venezuela (BCV).

Según la edad del solicitante, las tarifas varían considerablemente y se pagan únicamente en bolívares mediante los canales autorizados. A continuación, te contamos cuáles son los precios de estos documentos.

¿CUÁLES SON LOS PRECIOS DEL PASAPORTE ORDINARIO?

El costo del pasaporte ordinario está establecido en dólares, pero se paga en bolívares de acuerdo con el valor diario de la tasa del BCV. Para el 22 de agosto de 2025, los montos se fijaron de la siguiente manera:

Niños entre 3 meses y 3 años: 120 dólares, equivalentes a Bs. 16.879,2.

Menores desde 3 años hasta 17 años y 11 meses: 164 dólares, es decir Bs. 23.068,24.

Adultos a partir de 18 años: 216 dólares, lo que corresponde a Bs. 30.382,56.

¿CUÁNTO CUESTA EL PASAPORTE HABILITADO O EXPRESS?

En el caso del pasaporte express, los precios son más elevados y, al igual que el ordinario, se cancelan en bolívares tomando como referencia el dólar BCV:

Para los más pequeños (3 meses a 3 años): 290 dólares, equivalentes a Bs. 40.791,4.

Para quienes tienen entre 3 y 17 años con 11 meses: 310 dólares, es decir Bs. 43.604,6.

Para los mayores de edad: 350 dólares, que corresponden a Bs. 49.231.

¿EN QUÉ MONEDA Y CÓMO SE PUEDE PAGAR EL PASAPORTE?

El Saime no acepta pagos en efectivo ni en divisas extranjeras. Todos los trámites deben hacerse en bolívares, directamente en la plataforma digital del organismo. El pago se realiza con tarjetas de débito emitidas por bancos nacionales, según informa la plataforma El Estímulo.

¿QUÉ BANCOS ESTÁN AUTORIZADOS PARA HACER EL PAGO?

Actualmente, el organismo solo permite transacciones con tarjetas de débito pertenecientes a las siguientes entidades:

Banco de Venezuela.

Banco Mercantil.

Banesco.

Bancamiga.

Estos pagos se ejecutan únicamente en línea, a través del sistema web del Saime, y no por taquillas presenciales.

¿QUÉ ES LO QUE DEBES SABER SOBRE EL SAIME?

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) es la institución del Estado venezolano encargada de garantizar el derecho a la identificación y de gestionar trámites migratorios y de extranjería. Su labor incluye la emisión de documentos y el control de entradas y salidas del país.

Sus funciones principales son:

Identificación: entrega y renovación de la Cédula de Identidad para venezolanos y extranjeros, emisión del pasaporte biométrico y trámites relacionados con la nacionalidad, como renuncia o recuperación.

Migración: control de movimientos migratorios y suspensión de prohibiciones de salida del territorio nacional.

Extranjería: tramitación de visas, permisos especiales y nacionalidad para extranjeros, además del registro correspondiente.

El Saime dispone de un portal web (siic.saime.gob.ve) para certificación de datos, pasaportes y consultas migratorias. También cuenta con oficinas en todo el país para atención presencial.

Su rol es clave, pues mediante la Cédula de Identidad y el pasaporte garantiza a los venezolanos un documento válido para identificarse y ejercer el derecho a la movilidad internacional.