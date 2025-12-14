Mediante el Sistema Patria, el Gobierno de Venezuela activó el pago correspondiente a diciembre del bono “100% Amor Mayor”, un beneficio dirigido a los adultos mayores que se encuentran registrados en la plataforma oficial. La medida busca reforzar el apoyo económico a los pensionados en el último mes del año, en un contexto marcado por ajustes en los programas sociales.

Para este diciembre, el monto asignado no solo refleja una actualización en el pago mensual, sino que además incorpora un complemento adicional anunciado por el Ejecutivo. Descubre cuánto aumentó el bono, cuál es el monto total que recibirán los pensionados y cómo pueden retirar el dinero de forma segura a través del Sistema Patria.

¿DE CUÁNTO FUE EL AUMENTO DEL BONO AMOR MAYOR EN DICIEMBRE 2025?

El pago base del bono “100% Amor Mayor” fue fijado en 260 bolívares, cifra que representa el monto mensual regular. Sin embargo, para diciembre se sumó una bonificación extraordinaria de 130 bolívares, lo que elevó el total a 390 bolívares. De acuerdo con la información difundida por los canales oficiales del Sistema Patria que recoge la plataforma Meridiano, este ajuste significó que el beneficio se duplicara en comparación con meses anteriores, como parte de un apoyo especial de fin de año para los pensionados.

¿QUÉ OTROS BONOS SE HABILITARON DURANTE DICIEMBRE A TRAVÉS DEL SISTEMA PATRIA?

Además del bono dirigido a los adultos mayores, el Ejecutivo también habilitó otros pagos durante la segunda semana de diciembre. Entre ellos destacó el bono “Corresponsabilidad y Formación”, con un monto de 24.700 bolívares. Estas asignaciones forman parte del cronograma habitual de ayudas económicas que se canalizan por la Plataforma Patria.

¿CÓMO RETIRAR EL BONO AMOR MAYOR DESDE LA PLATAFORMA PATRIA?

Para cobrar cualquier bono desde el Sistema Patria y enviarlo a tu cuenta bancaria, sigue estos pasos:

Ingresa al portal Patria: Accede a www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña. Luego, valida tu imagen de seguridad y el código de verificación. Acepta el bono: En la pantalla de inicio, entra a la sección “Protección Social” y ubica el bono que deseas aceptar. Acto seguido, confirma la asignación. Ve al monedero: Dirígete al menú “Monedero” donde verás el monto disponible. Transfiere a tu banco: Elige la opción “Retiro de Fondos”, selecciona tu cuenta bancaria registrada, ingresa el monto y presiona “Continuar”. Confirma la operación: Revisa los datos y haz clic en “Aceptar” para finalizar el proceso.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE REGISTRARSE EN SISTEMA PATRIA?

Es importante registrarse en el Sistema Patria para optar a beneficios como los subsidios que brinda el gobierno venezolano.

Para hacer este proceso, el primer paso fundamental es completar el registro en línea a través de la página web www.patria.org.ve. Una vez en el sitio, se debe seleccionar la opción ‘Usuario/contraseña’ y luego hacer clic en ‘Regístrate’ para iniciar el proceso.

El sistema solicitará información personal esencial como número de cédula, teléfono celular, sexo, fecha de nacimiento y requerirá la validación del número telefónico mediante un código enviado por mensaje.

Posteriormente, se deberán ingresar datos adicionales como nombres, apellidos, correo electrónico, ubicación geográfica precisa y crear una contraseña segura para finalmente hacer clic en ‘Registrar’.

Tras confirmar el registro exitoso e ingresar nuevamente con la cédula, el código de seguridad y la contraseña, la cuenta en la Plataforma Patria estará activa.

