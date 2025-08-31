El apoyo monetario de Gobierno Bolivariano hoy figura destinado a beneficiar a diversos grupos poblacionales, siendo los adultos mayores jubilados quienes cada mes acceden al cobro del denominado “Ingreso Contra La Guerra Económica”. Al respecto, muchos son los pensionados que suelen preguntarse si el valor de dicho bono venezolano, actualmente les permite adquirir productos de primera necesidad incluidos dentro de la canasta alimentaria establecida por instituciones como la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA).

ESTA ES LA CANTIDAD DE “INGRESOS CONTRA LA GUERRA ECONÓMICA” QUE NECESITAN LOS PENSIONADOS PARA ADQUIRIR PRODUCTOS DE LA CANASTA ALIMENTARIA VENEZOLANA

A nivel nacional y actualmente, los venezolanos de más escasos recursos sobre todo, pueden terminar accediendo al cobro de diversos bonos cuyos montos otorgados por el Gobierno Bolivariano mediante Sistema Patria, hoy sirven para adquirir productos que conforman la Canasta la Alimentaria Familiar (CAF).

El pago del “Ingreso Contra La Guerra Económica” dirigido a los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), pasa a hacerse efectivo desde el jueves 21 de agosto, y ascendiendo a cantidad de dinero que sin embargo solo te facilita la compra de algunos artículos esenciales para cubrir las necesidades básicas de familia.

Con respecto a la CAF, la información compartida por diversos medios locales, refiere que los adultos mayores beneficiados con el otorgamiento de dicho bono que apenas supera los 40 dólares, y si bien evidenció aumento desde julio 2025, necesitan hoy al menos 6 depósitos mediante Sistema Patria para adquirir todos los siguientes productos que conforman la cesta de la ANSA:

Pescado y mariscos

Leche, queso y huevos

Frutas y hortalizas

La cantidad de bolívares otorgados con el "Ingreso Contra La Guerra Económica", hoy beneficia a los pensionados del IVSS, pero no alcanzan para cubrir la compra de la totalidad de productos que integran la CAF.

Cereales y productos derivados

Caraotas, arvejas y lentejas

Carnes y sus preparados

Raíces y tubérculos

Tanto El Diario como Bloomberg, hoy coinciden en precisar que un pensionado del IVSS con “Ingreso Contra La Guerra Económica” en la mano, solo puede alcanzar el 16,29% de la CAF elaborada por una ANSA que así como el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (CENDAS – FVM), se encarga de emitir información acerca de los productos básicos a los cuales todos los venezolanos deberían poder acceder para alimentarse.

FECHAS Y MONTOS DE PAGO DEL “INGRESO CONTRA LA GUERRA ECONÓMICA” EN AGOSTO 2025

Hoy son millones los jóvenes y adultos mayores que viven sobre la nación presidida por Nicolás Maduro, y gran porcentaje de ellos hacia el octavo mes del año, gozan del privilegio de poder acceder al cobro regular de subvenciones como aquella que es depositada a 3 grupos especiales en particular.

Con respecto a dicha información, resulta importante destacar que el otorgamiento del denominado “Ingreso Contra La Guerra Económica” en el mes de agosto 2025, empezó a llevarse a cabo durante periodo igual al de julio, y dividido en dicha cantidad de partes tomando en cuenta la población beneficiaria resaltada a continuación.

A propósito de lo dado a conocer por parte del Gobierno Bolivariano mediante Sistema Patria, te contamos que las fechas y montos del mencionado bono que cubre porcentaje bajo de la CAF, serían los siguientes:

Trabajadores de la administración pública, 16.080 bolívares (120 dólares indexados)

- Fecha, Viernes 15 de agosto

Jubilados del sector público, 15.008 bolívares (109,63 dólares indexados)

- Fecha, Lunes 18 de agosto

Pensionados del IVSS y 100% Amor Mayor, 6.700 bolívares (48,06 dólares indexados)

- Fecha, Jueves 21 de agosto

A propósito del pago del “Ingreso Contra La Guerra Económica” en agosto 2025 sobre territorio venezolano, resulta importante destacar la relevancia que tiene el veMonedero como el aplicativo creado para el retiro de prestaciones económicas acumuladas, y los números cortos 3532 o 67373 enviados por parte de Sistema Patria a cada dispositivo móvil de la persona favorecida, con la finalidad de notificarla y así confirmarle los detalles entorno a depósito realizado hacia cuentas activas.

SIGUE ESTOS PASOS PARA COBRAR CON ÉXITO EL “INGRESO CONTRA LA GUERRA ECONÓMICA” VÍA PLATAFORMA PATRIA