El Gobierno de Venezuela mantiene la entrega de distintos apoyos económicos mediante el Sistema Patria, un mecanismo al que recurren miles de ciudadanos para acceder a los subsidios disponibles. Estos ingresos pueden representar un respaldo para los hogares, especialmente al momento de afrontar desembolsos relacionados con la alimentación, los servicios básicos o las comunicaciones. Sin embargo, el interés que generan estos beneficios también ha sido aprovechado por personas que buscan engañar a los usuarios. Por ello, resulta importante reconocer cómo se comunica oficialmente la asignación de un bono. El acceso a estos beneficios está dirigido a los ciudadanos que cumplen con las condiciones establecidas y mantienen sus datos correctamente registrados en la plataforma. Ante la circulación de mensajes y publicaciones no verificadas, las autoridades recomiendan consultar únicamente las fuentes oficiales del Sistema Patria.

A través de estos canales se informa sobre los programas disponibles, los montos correspondientes, las fechas de asignación y los usuarios que pueden acceder a cada ayuda económica. Cuando un subsidio es asignado, el beneficiario recibe una alerta mediante los números telefónicos 3532 o 67373. Después de recibir esta comunicación, debe ingresar directamente a su cuenta en la plataforma Patria para comprobar la asignación y gestionar el traslado de los fondos disponibles en el monedero digital hacia la cuenta bancaria registrada a su nombre.

¡Atención usuarios! Si piensas cobrar tu bono en septiembre es OBLIGATORIO que sepas esta información del Sistema Patria

Al utilizar el Sistema Patria, es importante seguir algunas recomendaciones clave para garantizar una experiencia segura y efectiva:

Seguridad de acceso: Guarda tu usuario y contraseña con cuidado. Compartirlos o descuidarlos puede ponerte en riesgo frente a estafas o actividades fraudulentas.

Guarda tu usuario y contraseña con cuidado. Compartirlos o descuidarlos puede ponerte en riesgo frente a estafas o actividades fraudulentas. Escaneo del Carnet de la Patria: Esta acción puede aumentar tus posibilidades de recibir beneficios asignados por el sistema.

Esta acción puede aumentar tus posibilidades de recibir beneficios asignados por el sistema. Información actualizada: Asegúrate de tener tus datos personales al día, como nombre completo, dirección de residencia y condición laboral.

Asegúrate de tener tus datos personales al día, como nombre completo, dirección de residencia y condición laboral. Cambio de clave: Se recomienda renovar tu contraseña al menos cada 180 días para proteger tus datos personales.

Cómo cobrar por medio de Sistema Patria

Si ya te llegó la notificación del depósito, solo te falta realizar un trámite breve y fácil para disponer del dinero. Aquí te dejamos los pasos necesarios para cobrar tu bono sin complicaciones: