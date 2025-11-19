El 18 de noviembre, en medio de gran expectativa, el Sistema Patria activó la acreditación de un nuevo apoyo monetario en las cuentas digitales de los beneficiarios. Este depósito está integrado al conjunto de subsidios y programas sociales que la plataforma asigna en Venezuela. A continuación, te contamos todos los detalles sobre su entrega y el monto a cobrar.

Los usuarios son notificados de la acreditación mediante un mensaje de texto enviado desde el número corto 3532, así como a través de la app veMonedero, donde también pueden verificar el depósito.

“Inicia el pago del Movimiento Social Somos Venezuela (noviembre 2025) enviado por nuestro Presidente Nicolás Maduro a través de la Plataforma Patria. Monto: 1.248,80 Bs”, indica Canal Patria Digital vía Telegram.

Este beneficio está destinado, en primer lugar, a los brigadistas del Movimiento Somos Venezuela, así como a las personas que han sido registradas o atendidas hace poco por el equipo social encargado de evaluar y confirmar sus condiciones.

El Movimiento Somos Venezuela (MSV) nació el 11 de junio de 2017, como una plataforma social y política creada con la intención de impulsar la participación de la ciudadanía en la transformación y mejora del país.

Gran Misión Chamba Juvenil: 1.232 bolívares.

Movimiento Social Somos Venezuela: 1.232 bolívares.

Ingreso contra la Guerra Económica:

Jubilados de la administración pública que no perciben cestaticket: Este grupo recibirá un pago equivalente a 112 dólares indexados, lo que representa unos 26.208 bolívares, según la tasa vigente del Banco Central de Venezuela.

Pensionados del IVSS y del programa Amor Mayor: El 21 de noviembre está prevista la acreditación de 50 dólares indexados, monto que equivale a aproximadamente 11.700 bolívares.

Para asegurar un uso eficiente y seguro del Sistema Patria, es fundamental que los usuarios tomen en cuenta las siguientes recomendaciones:

Mantén un solo número telefónico registrado en tu cuenta Patria, ya que es el canal principal de notificación y verificación.

Actualiza tu información personal con regularidad, incluyendo tu dirección de correo electrónico y condición laboral.

No transfieras tu cupo de gasolina subsidiada a otras personas, ya que es un beneficio personal e intransferible.

Responde oportunamente las encuestas relacionadas con servicios públicos, alimentación y distribución de productos CLAP, ya que influyen en los beneficios que podrías recibir.

Utiliza la plataforma para pagar servicios esenciales, como agua, telecomunicaciones y electricidad, de forma rápida y directa.

Cambia tu contraseña de acceso cada 180 días para reforzar la seguridad de tu cuenta y evitar el acceso no autorizado.

Escanea tu Carnet de la Patria con frecuencia, lo cual puede incrementar tus posibilidades de recibir asignaciones de bonos.

Números de asistencia en Plataforma Patria

3532: Este número brinda información general y permite solventar inquietudes sobre el funcionamiento de la plataforma.

67373: Puedes realizar consultas sobre la entrega de los bonos y otros servicios que ofrece Patria.

3777: Sirve para corroborar la asignación mensual del cupo de gasolina y saber la cantidad de litros restantes.