Hay millones de migrantes de Venezuela que viven en diferentes países de Latinoamérica, algo que los ha empujado a buscar nuevas formas de poder enviar la ayuda necesaria a sus familiares. Es por ello que en esta nota te hablaremos sobre el depósito de remesas a través de tarjetas electrónicas. ¿Qué es lo que se sabe al respecto? Entérate de todo en la siguiente nota.

CÓMO ENVIAR TARJETAS ELECTRÓNICAS DESDE CHILE HACIA VENEZUELA

Un reportaje del medio de comunicación El Diario de Venezuela informa sobre una nueva modalidad de migrantes venezolanos para enviar dinero a sus familiares, quienes viven en el país caribeño, de tal manera que las remesas no consuman la totalidad de los montos y de esta manera millones puedan ser beneficiados.

“En Chile viven más de 400.000 venezolanos y gran parte de ellos ayudan económicamente a sus familiares en Venezuela. En 2021 venezolanos que fueron de visita a su país se percataron de que muchas de sus tarjetas bancarias de Chile eran recibidas en negocios y establecimientos: Tenpo, Súper Digital y Mach, métodos de pago que en el país austral son utilizadas para poder hacer compras en dólares. De esta manera, en la actualidad son muchos los ciudadanos que prefieren enviar estas tarjetas electrónicas a sus familiares y de esta manera solo transferir, lo que les facilita que el dinero les llegue de inmediato”, se lee en el reportaje que muestra una forma muy ingeniosa de poder enviar ayuda a un familiar en Venezuela.

Sobre cómo poder conseguir una de estas tarjetas, tan solo se debe poder abrir una cuenta en Mach, Tenpo y Súper Digital, que se deben descargar a través de las aplicaciones en los teléfonos celulares y contar con RUT (Rol Único Tributario), ya que son tarjetas emitidas por los bancos BCI, BancoEstado y banco Santander.

Las tasas de estas tarjetas dependen de cada organismo, sin embargo, reflejan los pesos chilenos que el remitente envía y el cambio a dólares. También se pueden observar los movimientos de las tarjetas.

Es importante tener en cuenta que, si bien es una manera muy ingeniosa de enviar dinero, no es un beneficio al que pueden optar todos. Personas que no cuentan con Rut no pueden tramitarlas, por lo que deben seguir con el método de envíos a través de casas de cambios, en las que muchas ofrecen ahora servicios de entregas de dólares en efectivo en Venezuela.

SOBRE LA CRISIS EN VENEZUELA

Venezuela es un país de la costa norte de América del Sur, que tiene a lo largo de su costa islas turísticas tropicales, entre ellas la Isla de Margarita y el archipiélago Los Roques. La cordillera de los Andes la atraviesa como en toda la región continental. Caracas, la capital, se encuentra en el norte del país.

Sin embargo, este país de la región latinoamericana sufre una dura crisis económica, humanitaria, política y social producto de diversos factores que han vulnerado su democracia como por ejemplo la llegada de Nicolás Maduro al poder, un mandatario considerado por varios países como dictador y por otros, simplemente no reconocido como tal.

Nicolás Maduro llegó al poder tras la muerte de Hugo Chávez, líder político venezolano que gozaba de gran popularidad en su país y una figura que trae a la nostalgia a varios de sus seguidores chavistas.

Hoy en día, millones de venezolanos han salido de su país, en uno de los mayores éxodos de la historia, buscando un futuro prometedor en varios de las naciones del continente, huyendo de la falta de alimento en Venezuela y de la crisis que los agobiaba cada vez más.

Es importante tener en cuenta que la crisis en el país inició durante el gobierno de Hugo Chávez y ha continuado con su sucesor Nicolás Maduro período que corresponde a la llamada Revolución bolivariana.

Esta crisis está marcada por una fuerte hiperinflación, aumento de la pobreza, reaparición de enfermedades erradicadas, delincuencia e incremento de la mortalidad, trayendo como resultado una emigración masiva del país.

La situación es de lejos la peor crisis económica en la historia de Venezuela y en el mundo la peor desde mediados del siglo XX según expertos.