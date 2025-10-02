Transcurre el 2025, y millones de ciudadanos venezolanos son aquellos que continúan favoreciéndose gracias al otorgamiento de cierta cantidad de bolívares correspondiente a los denominados Bonos de la Patria. En efecto, hoy el gobierno a cargo de Nicolás Maduro, y mediante el sistema habilitado para tal propósito, hace efectivo el depósito de diversos conceptos como prestaciones económicas que hacia la primera semana de octubre, implica la cobranza de quienes conforman varios listados de beneficiarios.
ESTE ES EL BONO DE LA PATRIA QUE PUEDES COBRAR EN OCTUBRE 2025 SI CUMPLISTE CON CIERTOS REQUISITOS
La primera semana completa de octubre 2025 sobre territorio que preside Nicolás Maduro, continuará trayendo consigo el pago de subsidios dirigidos a los sectores de más escasos recursos, y mediante el cual hasta las familias favorecidas debidamente inscritas en Plataforma Patria, tienen la facilidad de generar retiros haciendo uso de herramientas digitales puntuales.
De esa manera el veMonedero asociado a sistema creado por Gobierno Bolivariano, se vuelve indispensable para el acceso a la cobranza de bonos como el “Ingreso Contra La Guerra Económica” que al igual que en setiembre, terminará depositándose a partir de mediados del décimo mes, mientras el bono indexado activado desde el Día del Trabajo, ha empezado a entregarse desde el día 3 y hasta el lunes 13 aproximadamente.
A propósito de prestaciones económicas y subsidios venezolanos que conforman listado de pagos programados bajo la gestión de Nicolás Maduro, te compartimos los nombres y montos de aquellos que te serán depositados durante la primera semana de octubre 2025:
- GRAN MISIÓN EN AMOR MAYOR
- Subsidio dirigido a adultos mayores que no reciben pensión por parte del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).
- Monto, 130 bolívares
- EL BUEN PASTOR, 2.200 bolívares
- CUADRANTES DE PAZ, 12.750 bolívares
- CORRESPONSABILIDAD Y FORMACIÓN
- Subsidio dirigido a docentes activos en el Ministerio de Educación.
- Monto, 20.850 bolívares hasta 46.750
Con respecto a octubre 2025, también te revelamos que hacia la primera quincena, el denominado Bono Único Familiar empezará a ser depositado desde el día 3, iniciándose así un otorgamiento de monto que busca aliviar carga económica de 6 millones de familias venezolanas gracias a quinta entrega cuyo ajuste con aumento ascendería a los más de 1,890 bolívares.
Desde aquella fecha, y hasta el lunes 13 aproximadamente, dicho otorgamiento pasará a convertirse en una prestación económica indexada que reúne a los siguientes programas sociales, y desde el veMonedero puedes terminar cobrando de manera mensual durante los primeros días de cada periodo:
- Hogares de la Patria
- Parto Humanizado
- Lactancia Materna
- José Gregorio Hernández
- 100% Escolaridad
PASO A PASO PARA RETIRO DE BOLÍVARES POR BONOS PAGADOS EN VENEZUELA
- Ingresa a www.patria.gob.ve utilizando tu número de cédula y contraseña.
- Una vez dentro de Plataforma Patria, dirígete a la sección «Protección Social», y acepta el bono asignado.
- Para transferencia de fondos a cuenta bancaria, procede a pulsar la opción «Monedero» y luego seleccionar «Retiro de fondos».
- Como penúltimo paso, escoge el monedero de origen, coloca el monto que deseas transferir, y termina por seleccionar la cuenta de destino registrada con antelación.
- Dale clic a «Continuar», y por último confirma la operación realizada desde el paso 1, seleccionando «Aceptar» para completar proceso de retiro mediante Plataforma Patria.