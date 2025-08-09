En agosto de 2025, el Gobierno venezolano continúa entregando el Bono Contra la Guerra Económica a través del Sistema Patria. El pago se realiza en bolívares, pero se calcula en dólares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Al igual que en julio, la asignación seguirá un cronograma específico para cada grupo. Conocer las fechas y el procedimiento de cobro es clave para recibirlo y evitar fraudes. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁL ES EL CALENDARIO DE PAGO DEL BONO CONTRA LA GUERRA ECONÓMICA EN AGOSTO 2025?

Siguiendo el patrón de pagos del mes anterior, se estima que la acreditación comience el 15 de agosto para los trabajadores públicos activos que reciben Cestaticket. Posteriormente, el 17 de agosto se efectuaría el depósito para los jubilados sin Cestaticket, y finalmente, el 21 de agosto sería el turno de los pensionados del IVSS.

Se estima que la acreditación comience el 15 de agosto para los trabajadores públicos activos. | Fuente: Reuters

¿QUIÉNES SON LOS BENEFICIARIOS DEL BONO ESTE MES?

El bono está dirigido a tres grupos principales: empleados activos del sector público que perciben Cestaticket, jubilados que ya no reciben este beneficio alimentario y pensionados registrados en el IVSS. Cada uno de ellos recibe un monto diferente, ajustado según la referencia cambiaria oficial del BCV.

¿CUÁL ES EL MONTO DEL BONO CONTRA LA GUERRA ECONÓMICA?

En julio, el beneficio para trabajadores públicos con Cestaticket fue de aproximadamente 13.500 bolívares, equivalentes a unos 120 dólares indexados. Los jubilados sin Cestaticket cobraron cerca de 112 dólares indexados, mientras que los pensionados del IVSS recibieron el equivalente a 50 dólares, según informa la plataforma Meridiano.

Bono contra la guerra económica.

¿CÓMO COBRAR UN BONO VÍA SISTEMA PATRIA?

Para cobrar cualquier bono desde el Sistema Patria y enviarlo a tu cuenta bancaria, sigue estos pasos:

Ingresa al portal Patria: Accede a www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña. Luego, valida tu imagen de seguridad y el código de verificación.

Accede a www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña. Luego, valida tu imagen de seguridad y el código de verificación. Acepta el bono: En la pantalla de inicio, entra a la sección “Protección Social” y ubica el bono que deseas aceptar. Acto seguido, confirma la asignación.

En la pantalla de inicio, entra a la sección “Protección Social” y ubica el bono que deseas aceptar. Acto seguido, confirma la asignación. Ve al monedero: Dirígete al menú “Monedero” donde verás el monto disponible.

Dirígete al menú “Monedero” donde verás el monto disponible. Transfiere a tu banco: Elige la opción “Retiro de Fondos”, selecciona tu cuenta bancaria registrada, ingresa el monto y presiona “Continuar”.

Elige la opción “Retiro de Fondos”, selecciona tu cuenta bancaria registrada, ingresa el monto y presiona “Continuar”. Confirma la operación: Revisa los datos y haz clic en “Aceptar” para finalizar el proceso.

¿QUÉ RECOMIENDAN LAS AUTORIDADES PARA EVITAR FRAUDES?

Las autoridades insisten en verificar siempre la disponibilidad del bono únicamente en el portal oficial Patria.org.ve. También aconsejan desconfiar de enlaces o mensajes que ofrezcan beneficios no anunciados y acudir solo a canales oficiales como el Banco de Venezuela para confirmar cualquier información.