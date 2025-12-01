El inicio de diciembre 2025 no solo trae consigo una serie de beneficios sociales para la población más vulnerable en Venezuela, sino también diversas actualizaciones en diferentes organismos públicos del país. En esta oportunidad, las autoridades locales informaron a la población que se aumentará las tarifas de los peajes a nivel nacional, lo que implica que, tanto conductores como transportistas, tengan en cuenta el nuevo monto con el objetivo de evitar inconvenientes. Así, los usuarios podrán emplear distintos métodos de pago, ya sea con tarjeta de débito o a través del sistema Cobretag. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNDO ENTRA EN VIGENCIA LAS NUEVAS TARIFAS DEL PEAJE EN VENEZUELA?

A través de la plataforma Canal Patria Digital, se conoció que a partir de este lunes 1 de diciembre el precio de las tarifas en los peajes registraron una actualización en sus montos a nivel nacional, en respuesta al impacto de la inflación y a la necesidad de garantizar el funcionamiento operativo de estas casillas. Esta inesperada noticia representa el tercer incremento aplicado en los últimos meses y tiene como objetivo actualizar los ingresos de las estaciones de peaje para los conductores y transportistas. De esta manera, en el caso de los vehículos livianos y microbuses deberán pagar 100 bolívares, mientras que los autobuses 110 bolívares. En cuanto a los vehículos de carga también presentan incrementos importantes, los cuales varían de acuerdo con el tipo de mercancía transportada y la cantidad de ejes que posee cada unidad. Estos son:

Carga liviana: 950 bolívares

Carga pesada 2 ejes: 1 100 bolívares

Carga pesada 3 ejes: 1 200 bolívares

Carga pesada 4 ejes: 1 300 bolívares

Carga pesada 5 ejes: 1 500 bolívares

Carga pesada 6 ejes: 1 900 bolívares

¿CUÁL ES LA EDAD MÍNIMA PARA RECIBIR UNA PENSIÓN EN VENEZUELA?

Como parte de la nueva reestructuración en el sistema de pensiones en Venezuela para este 2026, se han incorporado controles más rigurosos para la verificación de aportes, la regularización de cotizaciones pendientes y el uso de herramientas digitales que agilizan el acceso a la pensión. Asimismo, con el objetivo de que miles de personas accedan a este derecho, los organismos públicos establecieron que la edad mínima para jubilarse será 60 años para hombres y 55 años para mujeres.

En cuanto al ámbito público, según medios locales, los trabajadores deben demostrar al menos 25 años de servicio, requisito indispensable que debe estar respaldado por la certificación del empleador y la verificación de la Tesorería, además del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) cuando corresponde un doble régimen. Aunque esta normativa ofrece un marco para organizar el proceso de jubilación, no asegura de forma automática la aprobación de la pensión en el país.

