En un contexto de incertidumbre y movimiento político en Venezuela, el régimen que preside Nicolás Maduro continúa otorgando una serie de beneficios sociales a la población. En esta oportunidad, se conoció que las autoridades locales activaron el esperado Bono Guerra o Ingreso de Guerra Económica para los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Para este grupo de beneficiarios hubo un ligero aumento en su asignación, lo que representa una buena noticia para ellos, ya que podrán afrontar la fuerte crisis social, económica y política que atraviesa el país desde hace años. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÚANTO COBRAN LOS BENEFICIARIOS DEL IVSS POR EL BONO GUERRA EN VENEZUELA?

A través de la plataforma de X de Bonos Protectores Social Al Pueblo, se conoció que desde el 21 de noviembre inició la distribución del esperado Bono Contra la Guerra Económica, correspondiente al mes de diciembre 2025, a través del Sistema Patria. En esta oportunidad, los beneficiarios son los pensionistas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), quienes cobrarán 11 700 bolívares, equivalentes a 48,43 dólares, según el tipo de cambio establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV).

🚨 #ATENCIÓN: El #IVSS informa que a partir del #21Nov será cancelado el pago de la pensión correspondiente al mes de (diciembre 2025) a los pensionados de la patria.



✅ Una vez liberado el pago se procederá el #IngresoContraLaGuerraEconómica a través del #SistemaPatria#20Nov pic.twitter.com/nj5K7KoZ6t — Bonos Protectores Social Al Pueblo (@BonosSocial) November 20, 2025

Asimismo, desde el 17 de noviembre, el Sistema Patria empezó a brindar el Ingreso por Guerra Económica a los jubilados de la administración pública que no reciban el cestaticket. En esta oportunidad, los beneficiarios vienen recibiendo un llamativo beneficio de 26 208 bolívares aproximadamente indexados, equivalente a 112 dólares, según la tasa del BCV. Eso no es todo, se activó dicho bono junto al Ingreso de Fin de Año, correspondiente al presente mes. En esta ocasión, recibieron un monto de 28.080 bolívares, equivalente a US$ 119,55, conforme el tipo de cambio del banco nacional.

¿POR QUÉ NO LLEGAN LOS BONOS DEL SISTEMA PATRIA?

En caso de tener inconvenientes para cobrar mediante el Sistema Patria, deben saber que los bonos se entregan directamente a los beneficiarios, quienes recibirán confirmaciones a través de mensajes SMS al número 3532 o mediante la aplicación veMonedero. Sin embargo, si existe retrasos en la entrega, las causas podrían ser a la falta de actualización de los datos personales, por lo que se recomienda lo siguiente:

Asegúrate de que el número celular esté vinculado solo a un usuario en la plataforma.

Registra el mismo número telefónico tanto en el Sistema Patria como en tu banco.

Evita transferencias hacia terceros que no pertenezcan al núcleo familiar.

Actualiza regularmente los datos personales en el Sistema Patria.

VIDEO RECOMENDADO