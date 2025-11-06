Los bonos son una gran ayuda económica para todos aquellos que viven en Venezuela. Estos subsidios están segmentados y para poder acceder a ellos se necesita cumplir ciertos requisitos exigidos por el Gobierno de este país. A propósito de ello, aquí te vamos a contar cómo registrarte correctamente para poder obtener estos beneficios.

¿Deseas recibir bonos en noviembre? Regístrate AQUÍ y cobra de una vez todos estos bonos vía Sistema Patria

Para poder optar por algún bono, es indispensable que cada ciudadano esté debidamente inscrito en la Plataforma Patria (https://persona.patria.org.ve).El proceso de registro comprende varios pasos fundamentales:

Creación de la cuenta personal dentro del sistema. Confirmación del correo electrónico y del número telefónico, necesarios para recibir mensajes y notificaciones. Actualización constante de los datos personales y laborales, garantizando que la información sea veraz. Incorporación del grupo familiar, incluyendo a todos los miembros que conforman el hogar.

¿Por qué es necesario actualizar y verificar los datos?

Es fundamental mantener el perfil actualizado para garantizar la continuidad del beneficio. Se aconseja revisar con frecuencia la información registrada, prestando especial atención a los siguientes aspectos:

Datos personales y laborales: confirmar que la ocupación, el lugar de trabajo y el estado civil estén correctamente reflejados. Medios de contacto: asegurarse de que los números telefónicos y direcciones de correo electrónico estén verificados, ya que el sistema utiliza estos canales para enviar notificaciones. Información del núcleo familiar: comprobar que todos los integrantes del hogar estén registrados de forma adecuada y sin errores.

Conoce los bonos que el Sistema Patria activará en noviembre: montos, beneficiarios y cómo cobrarlos de manera correcta

Bono Contra la Guerra Económica para trabajadores activos, jubilados y pensionados.

Bono Especial Chamba Juvenil.

Bono Robert Serra.

Bono 100 % Amor Mayor.

Bono Cultores Populares.

Bono El Buen Pastor.

Bono Especial Cuadrantes de Paz.

Cómo saber si eres beneficiario de un bono

Los beneficiarios son avisados mediante un mensaje de texto enviado desde los números cortos 3532 o 67373. Este aviso confirma que el depósito ya fue realizado en la billetera digital veMonedero, según explica la plataforma Meridiano.

Cómo cobrar los bonos del Sistema Patria

Ingresa al portal oficial www.patria.org.ve con tu usuario y contraseña.

Dirígete a la sección “Protección Social” en el menú principal.

en el menú principal. Accede al apartado “Monedero” .

. Selecciona el monedero de origen, especifica el monto a transferir y el destino de los fondos.

Haz clic en “Aceptar” y luego en “Confirmar” para continuar con la operación.

y luego en para continuar con la operación. Espera la validación del sistema y ¡la transacción estará completada!

Para qué se puede utilizar el Sistema Patria

Es bien sabido que los bonos que otorga cada cierto tiempo el Gobierno de Nicolás Maduro puede ser transferido a una cuenta bancaria para el uso necesario. Sin embargo, para sacarle provecho a estos beneficios existen múltiples recomendaciones, como:

Pagar servicios públicos (Corpoelec, Cantv, hidrológicas).

Recarga y pago de celulares (Movistar, Movilnet y Digitel).

Recarga de Simple TV.

Pago de gasolina subsidiada.

Compras de comercia a través de BiopagoBDV.

Participación en el Sistema de Intercambio.

Ahorro en títulos de Oro Soberano.

Cómo evitar caer en estafas

No Compartas Datos en Enlaces No Oficiales: Nunca ingreses información personal en formularios o enlaces que no provengan de los canales oficiales del gobierno.

Verifica en la Plataforma Patria: Cualquier bono o ayuda social debe ser consultada directamente en la página web oficial Patria.org.ve. Si el bono no aparece allí, es falso.

Ignora Mensajes Sospechosos: Desconfía de mensajes que prometen premios, créditos o bonos que no han sido anunciados por las instituciones pertinentes.

Consulta los Canales Oficiales: Para información sobre bonos y ayudas, confía únicamente en los canales oficiales del Banco de Venezuela y del Sistema Patria.