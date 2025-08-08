Venezuela es un país con alta intensidad sísmica, debido a que confluyen las placas tectónica de Sudamérica y del Caribe, además de las fallas que presenta en Boconó, El Pilar y San Sebastián. Encuentra en esta nota todos los reportes sobre temblores, sismos y terremotos según datos oficiales de FUNVISIS (Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas).
- Las más leídas
- 1
Números ganadores del Powerball del miércoles 06 de agosto | resultados del sorteo con premio mayor de $449 millones (06/08/2025)
- 2
Congreso: Así queda el cuadro de presidencias de comisiones 2025-2026, el último año de la era unicameral
- 3
Adolescente reportado como desaparecido: ¿Cómo fue que llegó a un hospital de Ecuador y su padre terminó detenido?