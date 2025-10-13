Las celebraciones de fin de año están cada vez más cerca, y uno de los que más esperan estas fechas son la población, quienes aprovechan para compartir momentos especiales con los seres queridos. Sin embargo, los trabajadores activos y jubilados de la administración pública en Venezuela se mantienen expectantes de la llegada del aguinaldo 2025, un beneficio que busca dar un alivio financiero a las familias durante estas festividades. Ante esta situación, muchos ciudadanos se preguntan cuáles serían las fechas en que el Sistema Patria podría efectuar los pagos destinados a beneficiar a millones de venezolanos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL PRIMER PAGO DEL AGUINALDO 2025 EN VENEZUELA?

Según la Dirección de Recursos Humanos de la Universidad del Zulia, su personal activo y jubilado recibió, a través del Sistema Patria, el aguinaldo de forma inmediata y segura tras haberlo solicitado. Este primer pago, correspondiente al 25 % del total del aguinaldo anual, fue depositado el 6 de octubre, dando inicio al cronograma oficial de cancelaciones. Asimismo, a partir de este 10 de octubre, el sector educativo recibiría el pago correspondiente a la primera quincena del mes y la bonificación navideña.

“Siguiendo instrucciones emanadas de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) el día 06/10/2025, donde se solicita la carga en el Sistema Patria de la primera porción (25%) del bono fin de año para el personal activo y jubilado, que a la misma ya fue procesada y remitida a esa oficina”, informó la universidad. Según el calendario estimado, el segundo mes de aguinaldo se abonará entre el 3 y el 7 de noviembre, mientras que el tercer pago se realizará entre el 25 y el 28 del mismo mes. Con este esquema, el Gobierno mantiene el ritmo habitual de cancelaciones que anteceden al periodo decembrino, según informa la plataforma Meridiano.

¿CÓMO ACCEDER AL MONEDERO PATRIA PARA RECIBIR LOS BONOS?

Según medios locales, el Gobierno de Nicolás Maduro activará una serie de bonos dirigidos exclusivamente para la población más vulnerable y pobreza extrema en Venezuela. Al confirmarse la entrega del subsidio, los beneficiarios recibirán un mensaje de texto del número 3532 o 67373, que contará con el monto correspondiente o también cuentan con la opción de verificar a través de la aplicación veMonedero.

Asimismo, la entrega de los bonos se realizará de forma gradual y directa a los usuarios inscritos únicamente en la plataforma digital. Cuando se haya recibido el mensaje de confirmación de pago, se deberá ingresar a la billetera digital y aceptar los fondos. Estas compensaciones económicas constituyen un respaldo clave para las familias venezolanas, al permitirles cubrir necesidades básicas en medio de una crisis financiera y social.