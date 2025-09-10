Venezuela vivió una pesadilla en la última jornada de las Eliminatorias. Pese a depender de sí mismo para llegar al tan ansiado repechaje, la ‘Vinotinto’ cayó 6-3 ante Colombia en condición de local y perdió esta gran posibilidad. Debido a este resultado, hay muchos rumores sobre una posible salida de Fernando Batista de la dirección técnica del cuadro venezolano. A continuación, te contamos todo lo que se sabe.

¿El ‘Bocha’ Batista no va más en Venezuela tras el fracaso en Eliminatorias y goleada ante Colombia? Esto se sabe tras su conferencia en Maturín

El Bocha" ha sido duramente cuestionado por el planteamiento táctico presentado el pasado martes, especialmente por la falta de reacción del equipo venezolano durante el segundo tiempo, cuando fue ampliamente superado por Colombia. A esta actuación se suma la crítica por la aparente falta de actitud del combinado nacional en los momentos decisivos.

Por ahora, el futuro del estratega argentino permanece incierto. A pesar de las crecientes críticas y los reiterados pedidos de renuncia por parte de los aficionados en redes sociales, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) no ha emitido una posición oficial sobre su continuidad al frente de la selección nacional.

Fernando Batista fue muy criticado por la hinchada y el periodismo de su país tras no acceder al repechaje. (Photo by EITAN ABRAMOVICH / AFP) / EITAN ABRAMOVICH

¿Cómo fue la crítica hacia el ‘Bocha’ Batista?

El empresario venezolano Esteban Trapiello solicitó públicamente la renuncia de Fernando “Bocha” Batista, actual director técnico de la selección nacional de fútbol. Además, exigió la convocatoria a elecciones dentro de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), planteando así un cambio en la conducción deportiva del país.

“Me imagino que ‘Bocha’ Batista saldrá a la rueda de prensa y dirá: ‘¡Renuncio, no estuve a la altura del compromiso!’ Me imagino que los dirigentes de la FVF pondrán sus cargos a disposición”, indicó Trapiello a través de sus redes sociales oficiales.

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias

Argentina: 38 puntos (+21) Clasificado Ecuador: 29 puntos (+9) Clasificado Colombia: 28 puntos (+10) Clasificado Uruguay: 28 puntos (+10) Clasificado Brasil: 28 puntos (+7) Clasificado Paraguay: 28 puntos (+4) Clasificado Bolivia: 20 puntos (-18) Venezuela: 18 puntos (-10) Perú: 12 puntos (-15) Eliminado Chile: 11 puntos (-18) Eliminado

