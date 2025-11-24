El régimen de Nicolás Maduro ha iniciado con la entrega de un nuevo subsidio para la población más vulnerable, quienes se ven perjudicados por la crisis económica, política y humanitaria que atraviesa Venezuela durante los últimos años. Se trata del esperado Bono Guerra o también denominado Ingreso de Guerra Económica correspondiente a diciembre 2025 y será entregado a través del Sistema Patria a miles de ciudadanos. Entre los beneficiarios se encuentran los trabajadores del sector público, jubilados y pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), quienes ven en este beneficio una gran oportunidad para solventar ciertos pagos imprevistos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUIÉNES SERÁN LOS BENEFICIARIOS DEL BONO GUERRA DE DICIEMBRE 2025?

A través de la plataforma de X de Bonos Protectores Social Al Pueblo, se conoció que desde el 21 de noviembre inició la distribución del esperado Bono Contra la Guerra Económica, correspondiente al mes de diciembre 2025, a través del Sistema Patria. En esta oportunidad, los beneficiarios son los pensionistas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), quienes cobrarán 11 700 bolívares, equivalentes a 48,43 dólares, según el tipo de cambio establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV).

🚨 #ATENCIÓN: El #IVSS informa que a partir del #21Nov será cancelado el pago de la pensión correspondiente al mes de (diciembre 2025) a los pensionados de la patria.



✅ Una vez liberado el pago se procederá el #IngresoContraLaGuerraEconómica a través del #SistemaPatria#20Nov pic.twitter.com/nj5K7KoZ6t — Bonos Protectores Social Al Pueblo (@BonosSocial) November 20, 2025

Asimismo, desde el 17 de noviembre, el Sistema Patria empezó a brindar el Ingreso por Guerra Económica a los jubilados de la administración pública que no reciban el cestaticket. En esta oportunidad, los beneficiarios vienen recibiendo un llamativo beneficio de 26 208 bolívares aproximadamente indexados, equivalente a 112 dólares, según la tasa del BCV. Eso no es todo, se activó dicho bono junto al Ingreso de Fin de Año, correspondiente al presente mes. En esta ocasión, recibieron un monto de 28.080 bolívares, equivalente a US$ 119,55, conforme el tipo de cambio del banco nacional.

¿CÓMO ACCEDER AL MONEDERO PATRIA?

Según medios locales, el Gobierno de Nicolás Maduro activará una serie de bonos dirigidos exclusivamente para la población más vulnerable y pobreza extrema en Venezuela. Al confirmarse la entrega del subsidio, los beneficiarios recibirán un mensaje de texto del número 3532 o 67373, que contará con el monto correspondiente o también cuentan con la opción de verificar a través de la aplicación veMonedero.

Asimismo, la entrega de los bonos se realizará de forma gradual y directa a los usuarios inscritos únicamente en la plataforma digital. Cuando se haya recibido el mensaje de confirmación de pago, se deberá ingresar a la billetera digital y aceptar los fondos. Estas compensaciones económicas constituyen un respaldo clave para las familias venezolanas, al permitirles cubrir necesidades básicas en medio de una crisis financiera y social.

