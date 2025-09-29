A poco de finalizar el 2025, la crisis económica y humanitaria persiste en Venezuela, siendo uno de los principales problemas la alta inflación. De hecho, el bolívar mantiene su tendencia a la baja frente al dólar estadounidense, impactando directamente en el poder adquisitivo de la población, así como su salario sigue siendo uno de los más bajos en América Latina, lo cual impide cubrir las necesidades básicas de la población. A pesar de todos estos indicadores, el régimen de Nicolás Maduro continúa otorgando diversos beneficios sociales. En esta oportunidad, a poco de iniciar octubre 2025, muchos venezolanos se mantienen a la expectativa por conocer la fecha de activación del Bono de Corresponsabilidad y Formación. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL PAGO DEL BONO DE CORRESPONSABILIDAD Y FORMACIÓN EN VENEZUELA?

Con la finalidad de brindar ayuda económica a las personas más vulnerables y de pobreza extrema que les permite cubrir gastos esenciales, el Gobierno de Nicolás Maduro garantiza su protección a través de ayudas sociales. Por ello, las autoridades locales han instado a la población a mantenerse informados mediante sus canales oficiales a fin de conocer las fechas de entrega y montos que se otorgarán a los venezolanos. A continuación, te presentamos los bonos que se activarán durante los primeros días de octubre, según la plataforma Meridiano:

Bono de Corresponsabilidad y Formación : dirigido a trabajadores del sector público que forman parte de una nómina especial.

: dirigido a trabajadores del sector público que forman parte de una nómina especial. Ingreso Contra la Guerra Económica : orientados a funcionarios públicos, jubilados y pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), así como a los beneficiarios del programa Amor Mayor.

: orientados a funcionarios públicos, jubilados y pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), así como a los beneficiarios del programa Amor Mayor. Bono Único Familiar : dirigido a los beneficiarios de los programas Economía Familiar, Lactancia Materna, Parto Humanizado, José Gregorio Hernández y 100% Escolaridad.

: dirigido a los beneficiarios de los programas Economía Familiar, Lactancia Materna, Parto Humanizado, José Gregorio Hernández y 100% Escolaridad. Bono Complementario : dirigido a los beneficiarios del Bono Único Familiar.

: dirigido a los beneficiarios del Bono Único Familiar. Chamba Juvenil : destinado a jóvenes de entre 18 y 35 años que integran la misión social orientada a impulsar la economía nacional.

: destinado a jóvenes de entre 18 y 35 años que integran la misión social orientada a impulsar la economía nacional. Bono Somos Venezuela : exclusivo para los brigadistas que residen en el territorio nacional.

: exclusivo para los brigadistas que residen en el territorio nacional. Cultores Populares : dirigido a los representantes de la riqueza cultural y de las manifestaciones artísticas de Venezuela.

: dirigido a los representantes de la riqueza cultural y de las manifestaciones artísticas de Venezuela. Bono Cuadrantes de Paz : destinado a los integrantes de los organismos de seguridad ciudadana, entre ellos la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), los cuerpos de bomberos y Protección Civil (PC).

: destinado a los integrantes de los organismos de seguridad ciudadana, entre ellos la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), los cuerpos de bomberos y Protección Civil (PC). Buen Pastor : para la comunidad cristiana que hace vida en el país.

: para la comunidad cristiana que hace vida en el país. 100% Amor Mayor : para las personas de la tercera edad que no reciben la pensión del IVSS.

: para las personas de la tercera edad que no reciben la pensión del IVSS. Bono Robert Serra: orientado a jóvenes que trabajan en empresas estatales o que han impulsado diversos emprendimientos.

¿PARA QUÉ SE PUEDE UTILIZAR LOS BONOS DEL SISTEMA PATRIA?

Es bien sabido que los bonos que otorga cada cierto tiempo el Gobierno de Nicolás Maduro puede ser transferido a una cuenta bancaria para el uso necesario.