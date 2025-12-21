Los jubilados del sector público en Venezuela han comenzado a recibir una importante asignación económica que supera el umbral de los cien dólares desde el pasado jueves 18 de diciembre. Este desembolso, realizado a través del monedero digital del Estado, llega con un ajuste positivo respecto a los meses anteriores para ofrecer un mayor respaldo financiero en el cierre del año.

Este nuevo pago se suma a otros incentivos navideños, consolidando un ingreso integral más robusto para este sector de la población. La entrega se realiza de forma progresiva y automatizada, requiriendo únicamente la confirmación del usuario para su movilización bancaria. Descubre a continuación de qué beneficio se trata, los montos definitivos y la guía para transferir los fondos a tu cuenta.

¿CUÁL ES EL BENEFICIO QUE SE ESTÁ ENTREGANDO ACTUALMENTE?

La ayuda financiera que se está depositando es el Bono Contra la Guerra Económica. De acuerdo con la información difundida por el Canal Patria Digital, el pago se fijó en 30.240 bolívares, lo que representa una capacidad de compra de 108,16 dólares, calculados según la paridad oficial del Banco Central de Venezuela.

Composición EC: EFE / Gémini

¿DE CUÁNTO ES EL AJUSTE EN COMPARACIÓN CON EL MES PREVIO?

En contraste con el desembolso de noviembre de 2025, que se situó en 26.208 bolívares, el depósito actual refleja un incremento del 15,38%. Esta actualización en las tablas de asignación busca equilibrar el poder adquisitivo de los ex trabajadores de la administración pública frente al tipo de cambio vigente.

¿EXISTE ALGUNA REMUNERACIÓN EXTRA ADEMÁS DE ESTE BONO?

Efectivamente, los jubilados cuentan con un refuerzo económico adicional denominado Bonificación de Fin de Año. En esta ocasión, el aporte extra es de 3.780 bolívares, lo que representa unos 13,52 dólares adicionales según la cotización del BCV. Al combinar ambos pagos, el ingreso total para el sector alcanza los 34.020 bolívares, según informa la plataforma El Nacional.

Foto: EFE

¿CÓMO COBRAR UN BONO VÍA SISTEMA PATRIA?

Para cobrar cualquier bono desde el Sistema Patria y enviarlo a tu cuenta bancaria, sigue estos pasos:

Ingresa al portal Patria: Accede a www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña. Luego, valida tu imagen de seguridad y el código de verificación. Acepta el bono: En la pantalla de inicio, entra a la sección “Protección Social” y ubica el bono que deseas aceptar. Acto seguido, confirma la asignación. Ve al monedero: Dirígete al menú “Monedero” donde verás el monto disponible. Transfiere a tu banco: Elige la opción “Retiro de Fondos”, selecciona tu cuenta bancaria registrada, ingresa el monto y presiona “Continuar”. Confirma la operación: Revisa los datos y haz clic en “Aceptar” para finalizar el proceso.

Foto: Freepik

¿QUÉ DETALLES DEBES TENER EN CUENTA?

Los beneficiarios disponen de un plazo máximo de 15 días para aceptar un bono; de lo contrario, el pago será anulado de la billetera digital.

Desde el monedero se pueden realizar transferencias a terceros, pagar servicios básicos, televisión satelital y gestionar el cupo de gasolina.

La plataforma funciona de lunes a sábado, desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:59 de la noche.

Los montos de los bonos no son fijos, ya que el Ejecutivo los ajusta periódicamente.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE REGISTRARSE EN SISTEMA PATRIA?

Es importante registrarse en el Sistema Patria para optar a beneficios como los subsidios que brinda el gobierno venezolano.

Para hacer este proceso, el primer paso fundamental es completar el registro en línea a través de la página web www.patria.org.ve. Una vez en el sitio, se debe seleccionar la opción ‘Usuario/contraseña’ y luego hacer clic en ‘Regístrate’ para iniciar el proceso.

El sistema solicitará información personal esencial como número de cédula, teléfono celular, sexo, fecha de nacimiento y requerirá la validación del número telefónico mediante un código enviado por mensaje.

Posteriormente, se deberán ingresar datos adicionales como nombres, apellidos, correo electrónico, ubicación geográfica precisa y crear una contraseña segura para finalmente hacer clic en ‘Registrar’.

Tras confirmar el registro exitoso e ingresar nuevamente con la cédula, el código de seguridad y la contraseña, la cuenta en la Plataforma Patria estará activa.

VÍDEO RECOMENDADO: