Como es de conocimiento público, Venezuela atraviesa una compleja situación económica y política que afecta directamente a miles de sus ciudadanos diariamente. A pesar de que la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) informó que la canasta básica familiar mostró un ligero aumento en los últimos meses, esto ha generado que solo se pueda cubrir ciertos productos esenciales. Ante esta situación, el gobierno de Nicolás Maduro activó el Bono Guerra o Ingreso de Guerra Económica para los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), correspondiente a septiembre 2025. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNTO RECIBIRÁN LOS PENSIONADOS DEL IVSS POR EL BONO CONTRA LA GUERRA ECONÓMICA?

A través de la plataforma de X de Bonos Protectores Social Al Pueblo, se conoció que desde este jueves 21 de agosto inició la distribución del esperado Bono Contra la Guerra Económica, correspondiente al presente mes. En esta oportunidad, los beneficiarios son los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y del programa 100% Amor Mayor, quienes recibirán una asignación de 6.700 bolívares, equivalente a 48,06 dólares, según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).

🚨 Continúa la entrega del #IngresoContraLaGuerraEconómica (agosto 2025) a través del #SistemaPatria enviado por nuestro Pdte. @NicolasMaduro.



✅ Este beneficio va dirigido a pensionados y pensionadas, como parte del esfuerzo para proteger el bienestar social del pueblo. pic.twitter.com/GmA7x3PpTZ — Bonos Protectores Social Al Pueblo (@BonosSocial) August 21, 2025

Sin embargo, los adultos mayores del IVSS recibieron un ligero aumento del 25,37 % en bolívares a diferencia del pago que se realizó el mes pasado. Asimismo, la distribución del bono se efectúa de forma directa y progresiva a los beneficiarios, siendo notificados por mensaje de texto del número 3532 y por la aplicación veMonedero. Por último, es importante recordar que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) también empezó con el pago de la pensión que corresponde al mes de septiembre de 2025, por un monto de 130 bolívares o US$ 0,93, representando una buena noticia para ellos.

Por último, con el monto vigente del bono Ingreso Contra la Guerra Económica, un pensionado venezolano apenas logra cubrir el 16,29 % del costo de la canasta alimentaria familiar calculada por la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA), cuyo valor en junio de 2025 alcanzó los 295 dólares, según precisó Ítalo Atencio, presidente de la federación. De esta manera, los adultos mayores asegurados necesitan aproximadamente cerca de seis depósitos del beneficio social para cubrir todos los productos de ANSA.