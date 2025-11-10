Este fin de semana, miles de venezolanos recibieron una buena noticia tras la activación de un esperado beneficio: el Bono de Corresponsabilidad y Formación, correspondiente a noviembre 2025. Este subsidio, que se otorga a través del Sistema Patria, representa una gran ayuda para este sector de la población que se ha visto perjudicado por la crisis económica y social en los últimos años en Venezuela. No obstante, desde el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) han informado que los beneficios sociales son insuficientes para los ciudadanos, debido al aumento de la Canasta Alimentaria Familiar (CAF). En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUIÉNES RECIBEN EL BONO DE CORRESPONSABILIDAD Y FORMACIÓN EN VENEZUELA?

A través del Canal Patria Digital, se informó que a partir del viernes 7 de noviembre se inició con el pago, a través del Sistema Patria, del Bono de Corresponsabilidad y Formación, correspondiente al presente mes. En esta oportunidad, el estipendio está dirigido exclusivamente para los docentes activos del Ministerio de Educación que forman parte del programa de formación de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson (UNEM), quienes se verán beneficiados con un monto de 11.100 bolívares, equivalentes a 48,58 dólares, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). Cabe destacar que, para acceder al pago, los beneficiarios deben mantener actualizada su información personal en la plataforma Patria.

¿CÓMO ACCEDER AL MONEDERO PATRIA PARA RECIBIR LOS BONOS?

Según medios locales, el Gobierno de Nicolás Maduro activará una serie de bonos dirigidos exclusivamente para la población más vulnerable y pobreza extrema en Venezuela. Al confirmarse la entrega del subsidio, los beneficiarios recibirán un mensaje de texto del número 3532 o 67373, que contará con el monto correspondiente o también cuentan con la opción de verificar a través de la aplicación veMonedero.

Asimismo, la entrega de los bonos se realizará de forma gradual y directa a los usuarios inscritos únicamente en la plataforma digital. Cuando el beneficiario haya recibido el mensaje de confirmación de pago, deberá ingresar a la billetera digital y aceptar los fondos. Estas compensaciones económicas constituyen un respaldo clave para las familias venezolanas, al permitirles cubrir necesidades básicas en medio de una crisis financiera y social. A continuación, los pasos para retirar bonos a través de la Plataforma Patria

Iniciar sesión en el Sistema Patria.

Pulsar en “monedero” y luego en “retiro de fondos”.

Seleccionar el monedero de origen, monto y destino de los fondos.

Oprimir el botón de “continuar” y después en “aceptar”.

