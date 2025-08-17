El Sistema Patria activó un nuevo subsidio para empleados de empresas públicas estratégicas, con un ligero aumento frente al mes anterior. Sin embargo, especialistas advierten que su impacto sigue siendo limitado frente al costo real de los alimentos.

De acuerdo con cálculos de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA), este beneficio económico permite cubrir poco más de un tercio del valor de la canasta alimentaria. A continuación, te contamos de qué bono se trata.

¿CUÁL ES EL BONO QUE SOLO CUBRE EL 38% DE LA CANASTA BÁSICA?

Se trata del subsidio denominado “Corresponsabilidad y Formación”, asignado a empleados de empresas estratégicas del Estado. En agosto de 2025 el monto fue fijado en 15.000 bolívares, equivalente a 112,35 dólares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) al 13 de agosto. Este pago representó un aumento del 2,4 % frente al depósito de julio, cuando el beneficio fue de 14.640 bolívares (109,65 dólares), según recoge la plataforma El Diario.

¿CUÁNTO ALCANZA REALMENTE ESTE SUBSIDIO?

Pese al ajuste, el subsidio no logra cubrir la totalidad de los alimentos básicos de una familia. Según la ANSA, en junio de 2025 la canasta alimentaria tuvo un precio de 295 dólares, por lo que el monto del bono solo alcanza para costear un 38,08 % de ella. En otras palabras, un trabajador necesitaría al menos tres depósitos del subsidio para comprar la totalidad de los productos contemplados en la cesta.

¿QUÉ PRODUCTOS MOSTRARON MAYORES VARIACIONES DE PRECIO?

El presidente de la ANSA, Ítalo Atencio, explicó que, aunque la canasta mostró una leve reducción de precio en comparación con los meses de abril y mayo, ciertos productos subieron más de lo esperado. Entre ellos se encuentran el jabón de tocador, el cartón de 30 huevos, las zanahorias, los tomates y las papas, artículos que se encarecieron y presionaron el presupuesto de los consumidores.

¿QUIÉNES PUEDEN COBRAR EL BONO “CORRESPONSABILIDAD Y FORMACIÓN”?

El subsidio está dirigido únicamente a empleados de instituciones públicas registradas en el Sistema Patria. Para recibirlo, los beneficiarios deben pertenecer a la nómina de empresas estatales estratégicas, estar inscritos en la plataforma y cumplir con las asignaciones de sus cargos, que son supervisados de forma regular.

¿CÓMO COBRAR EL BONO VÍA SISTEMA PATRIA?

Para cobrar cualquier bono desde el Sistema Patria y enviarlo a tu cuenta bancaria, sigue estos pasos: