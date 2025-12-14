A pocos días de finalizar el 2025, la crisis económica, política y humanitaria continúa en Venezuela, siendo uno de los principales problemas la alta inflación. Inclusive, el bolívar mantiene su tendencia a la baja frente al dólar estadounidense, impactando directamente en el poder adquisitivo de la población, así como su salario sigue siendo uno de los más bajos en Latinoamérica, lo cual impide cubrir las necesidades básicas de la población. Sin embargo, estos preocupantes factores parecen pasar por alto por el régimen de Nicolás Maduro, quien acaba de activar el Bono de Corresponsabilidad y Formación, correspondiente a diciembre 2025. En esta oportunidad, este beneficio social, otorgado a través del Sistema Patria, está dirigido para una parte de la ciudadanía que podrá utilizar el dinero para solventar los gastos imprevistos de fin de año. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUIÉNES SON LOS BENEFICIARIOS DEL BONO DE CORRESPONSABILIDAD Y FORMACIÓN?

A través de la plataforma de X de Canal Patria Digital, se conoció que a partir del 10 de diciembre se activó el Bono de Corresponsabilidad y Formación, correspondiente a dicho mes. Este beneficio, que se entrega a través del Sistema Patria, es destinado exclusivamente a los empleados de las empresas del Estado consideradas estratégicas e incluidas en la nómina especial, quienes recibirán 24 700 bolívares, equivalentes a 94,23 dólares, según el tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV). Es importante mencionar que el pago que se realiza a este grupo de la población varía según el cargo, las funciones desempeñadas y la entidad en la que labora el personal beneficiario, así como también estar registrados en la plataforma Patria.

¿POR QUÉ NO LLEGAN LOS BONOS DEL SISTEMA PATRIA EN VENEZUELA?

Para empezar, los bonos venezolanos se entregan directamente a los beneficiarios, quienes recibirán confirmaciones a través de mensajes cortos de SMS al número 3532 o mediante la aplicación veMonedero. Sin embargo, en caso exista retrasos en la entrega, las causas podrían ser por la falta de actualización de los datos personales, por lo que las autoridades locales recomiendan realizar los siguientes procedimientos:

Asegúrate de que el número celular esté vinculado solo a un usuario en la plataforma.

Registra el mismo número telefónico tanto en el Sistema Patria como en tu banco.

Evita transferencias hacia terceros que no pertenezcan al núcleo familiar.

Actualiza regularmente los datos personales a través del Sistema Patria.

