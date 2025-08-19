En pleno 2025, millones de venezolanos siguen recibiendo apoyo económico a través de los denominados Bonos de la Patria. Entre ellos, destaca el “Ingreso Contra la Guerra Económica”, uno de los principales subsidios impulsados por el Gobierno de Nicolás Maduro. Esta ayuda continúa siendo distribuida mediante el Sistema Patria, que mantiene un cronograma de pagos establecido para los distintos sectores beneficiarios, una política social que se ha sostenido por más de diez años en Venezuela.

Este lunes 18 de agosto empezó una nueva jornada de pagos del llamado Bono de Guerra Económica, destinado específicamente a los jubilados de la administración pública. En esta oportunidad, los beneficiarios recibieron un total de 15.008,00 bolívares, una suma mayor en comparación con la entregada el mes pasado. El depósito se realiza a través del Monedero Patria, plataforma desde la cual los usuarios pueden movilizar los fondos hacia sus cuentas bancarias.

En el mes de julio, los jubilados percibieron un monto de 12.880 bolívares, conforme al tipo de cambio establecido por el Banco Central de Venezuela. En tanto, los pensionados recibieron 5.750 bolívares. Estas variaciones mensuales responden al sistema de indexación implementado por el Ejecutivo nacional, una estrategia que intenta contrarrestar los efectos de la inflación sobre los ingresos de los sectores más vulnerables del país.

¿Cuáles son los montos asignados?

El beneficio no se limita exclusivamente a jubilados, sino que también alcanza a pensionados y empleados activos del sector público. Según los pagos realizados en meses anteriores, los montos suelen asignarse de la siguiente manera:

Jubilados de la administración pública: alrededor de 112 dólares indexados.

Pensionados del IVSS y Amor Mayor: cerca de 50 dólares ajustados a la tasa oficial.

Trabajadores activos del sector público: un promedio de 120 dólares mensuales.

En Venezuela hay mucha expectativa por diversos bonos, pues ayudan a suplir necesidades básicas como la alimentación. | Composición: EFE / Freepik

Cuáles son los requisitos para acceder al bono

Para recibir el Bono de Guerra Económica a través del Sistema Patria, es imprescindible que los beneficiarios cumplan una serie de condiciones dentro de la plataforma digital. Entre las pautas más importantes que deben seguir es mantener su número telefónico actualizado dentro del sistema. Además, se recomienda no realizar transferencias hacia cuentas que no pertenezcan a su núcleo familiar. También es importante que el número de celular registrado en la plataforma Patria coincida con el asociado a la cuenta bancaria. Por último, se sugiere revisar y renovar constantemente la información personal para asegurar que esté al día en la plataforma.

Con el arranque de agosto, los depósitos comenzaron a llegar a las cuentas de los empleados activos y jubilados, mientras que los pensionados deberán esperar algunos días más para recibir su correspondiente pago. La dinámica habitual ha sido distribuir los abonos de forma progresiva durante todo el mes.

Cómo instalar VeMonedero

Si necesitas instalar dicha herramienta digital, y luego terminar configurándolo, toma nota de los siguiente pasos que te permitirán acceder al cobro de bonos de las cuales eres beneficiario bajo la gestión de Nicolás Maduro, y mediante Sistema Patria:

INSTALACIÓN DEL VEMONEDERO EN DISPOSITIVO MÓVIL

- Dirígete a la tienda de aplicaciones de dispositivo si cuentas con Google Play para Android o App Store para iOS.

- Busca el “VeMonedero” y asegúrate de escoger el aplicativo que figure desarrollado por JMT ST C.A.

- Por último presiona la opción “Instalar” mediante la cual terminará completándose la descarga efectiva.

CONFIGURACIÓN DEL VEMONEDERO EN DISPOSITIVO MÓVIL

- Tras la instalación exitosa, procede a abrir el aplicativo móvil.

- Acto seguido, selecciona la opción para la conexión con el Monedero Patria.

- Accede a tu código QR o “Usuario Patria” a fin de vincularlo con propia cuenta.

- Introduce tu número de cédula de identidad y contraseña creada para el Sistema Patria.

- Por último, termina validando el código de verificación que recibirás, y crea un PIN de acceso para mayor seguridad.

Cabe resaltar, y recordar que así como dicho aplicativo móvil conectado al Monedero Patria, los números cortos 3532 o 67373 enviados por parte del propio sistema a cada dispositivo de la persona favorecida, también resultan importantes con la finalidad de notificarla, y de ese modo confirmarle los detalles entorno a depósito de la cantidad de bolívares correspondientes realizado hacia cuentas activas.