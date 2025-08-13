No es cierto. A partir del 26 de julio de 2025, en Instagram se ha difundido una información falsa que asegura que el banco Bancamiga, respaldado por el gobierno de Nicolás Maduro y el Sistema Patria en Venezuela, está entregando bonos especiales. A continuación, te vamos a presentar todos los detalles sobre esta situación que puede generar muchas dudas.

El mensaje engañoso afirma que el subsidio otorgado es de 15 mil bolívares, equivalentes a 114,39 dólares según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV) vigente al lunes 11 de agosto.

“No te pierdas la oportunidad de recibir este beneficio. Solo debes ingresar a Bancamiga y seguir los pasos para reclamar tu bono”, indica el falso mensaje.

¿Qué más debes saber sobre este mensaje falso?

La publicación contiene una imagen con el logotipo de Bancamiga, un símbolo oficial del gobierno de Venezuela y el distintivo de la plataforma Patria.

No obstante, esta información no ha sido difundida en los canales oficiales ni de Bancamiga ni del Sistema Patria. Por otra parte, el equipo de Cotejo.Info corroboró, mediante una investigación en Google, que se trata de un contenido falso.

El post fue compartido desde una cuenta falsa en Instagram, y se confirmó que el banco no tiene vigente ninguna oferta.

Cómo cobrar un bono del Sistema Patria

1- Ingresa a www.patria.gob.ve utilizando tu número de cédula y contraseña.

2- Una vez dentro de Plataforma Patria, dirígete a la sección «Protección Social», y acepta el bono asignado.

3- Para transferencia de fondos a cuenta bancaria, procede a pulsar la opción «Monedero» y luego seleccionar «Retiro de fondos».

4- Como penúltimo paso, escoge el monedero de origen, coloca el monto que deseas transferir, y termina por seleccionar la cuenta de destino registrada con antelación.

5- Dale clic a «Continuar», y por último confirma la operación realizada desde el paso 1, seleccionando «Aceptar» para completar proceso de retiro mediante Plataforma Patria.

Recomendaciones para evitar caer en estafas o fraudes en Venezuela

No Compartas Datos en Enlaces No Oficiales: Nunca ingreses información personal en formularios o enlaces que no provengan de los canales oficiales del gobierno.

Verifica en la Plataforma Patria: Cualquier bono o ayuda social debe ser consultada directamente en la página web oficial Patria.org.ve. Si el bono no aparece allí, es falso.

Ignora Mensajes Sospechosos: Desconfía de mensajes que prometen premios, créditos o bonos que no han sido anunciados por las instituciones pertinentes.

Consulta los Canales Oficiales: Para información sobre bonos y ayudas, confía únicamente en los canales oficiales del Banco de Venezuela y del Sistema Patria.