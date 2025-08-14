En pleno 2025, una gran parte de la población de Venezuela continúa recibiendo asistencia económica a través de transferencias monetarias emitidas por el Ejecutivo nacional. A través de la plataforma del Sistema Patria, el gobierno presidido por Nicolás Maduro ha iniciado nuevos desembolsos correspondientes a distintos subsidios sociales. Estos pagos, programados para la primera mitad de agosto, están dirigidos a distintos grupos registrados como beneficiarios activos del programa.

El subsidio, que se viene entregando desde el último 13 de agosto, es nada menos que el “Correspondencia y Formación”. La cuenta de X de Bonos Sociales hizo oficial esta noticia dirigida para quienes son beneficiarios. Esta ayuda está dirigida exclusivamente a empleados del sector público que laboran en entidades estratégicas del Estado.

Para recibir este aporte, es necesario cumplir ciertos requisitos: estar inscrito en el Sistema Patria, pertenecer a instituciones que también acceden al bono de “Guerra Económica”, estar incluido en la nómina oficial de una dependencia gubernamental y cumplir con funciones específicas bajo supervisión directa.

Para verificar si han sido beneficiados con este subsidio, los ciudadanos deben acceder a su perfil en la plataforma veMonedero. Alternativamente, quienes resulten seleccionados recibirán una notificación vía mensaje de texto desde el número corto 3532.

El más reciente depósito del bono “Correspondencia y Formación” asciende a 15.000 bolívares, lo que equivale a 112,35 dólares, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) del miércoles 13 de agosto, fijada en 133,51 bolívares por dólar.

Para qué alcanza este bono, según la canasta básica familiar

Este nuevo monto refleja un ajuste al alza de 360 bolívares, es decir, 2,60 dólares más que el valor asignado en julio (14.640 bolívares o 109,65 dólares). El aumento representa un crecimiento porcentual del 2,4 %.

Pese a esta actualización, el poder adquisitivo del subsidio sigue siendo limitado. De acuerdo con Ítalo Atencio, presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA), el bono cubre apenas el 38,08 % del costo de la canasta alimentaria estimada en 295 dólares para el mes de junio de 2025.

Atencio señaló que el valor de la canasta ANSA mostró una leve reducción respecto a los meses de abril y mayo. No obstante, algunos artículos experimentaron aumentos mayores a lo previsto. Entre ellos destacan el jabón de tocador, el cartón de 30 huevos, así como ciertos vegetales como la zanahoria, el tomate y la papa.

Bajo este panorama, un empleado público que reciba el bono “Correspondencia y Formación” necesitaría al menos tres pagos completos del subsidio para cubrir el total del valor de la canasta alimentaria según los precios actuales.