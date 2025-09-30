En medio de un incremento en los costos de vida, hiperinflación y salarios insuficientes, los bonos del Sistema Patria son otorgados por el régimen de Nicolás Maduro y representan una gran ayuda para millones de venezolanos, quienes pueden cubrir sus necesidades básicas de todos los días, como alimentos, medicinas y transporte. De esta manera, los ciudadanos que deseen cobrar los beneficios deberán estar registrados en la plataforma de Patria, cuyo acceso se realiza a través del carnet de la Patria. Es así que, a poco de iniciar octubre 2025, muchos de ellos esperan cobrar una serie de compensaciones, entre ellos el Bono Único Familiar. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL PAGO DEL BONO ÚNICO FAMILIAR EN VENEZUELA?

El Bono Único Familiar es un beneficio que agrupa subsidios de los programas de protección social, tales como Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández, 100% Escolaridad, entre otros. Según medios locales, se espera que el Gobierno venezolano active el estipendio durante los primeros días de octubre, beneficiando a millones de familia. Asimismo, las autoridades locales han instado a la población a mantenerse informados mediante sus canales oficiales a fin de conocer las fechas de entrega y montos que se otorgarán a los venezolanos. A continuación, te presentamos los bonos que se activarán durante octubre, según la plataforma Meridiano:

Bono de Corresponsabilidad y Formación: dirigido a trabajadores del sector público que forman parte de una nómina especial.

Ingreso Contra la Guerra Económica: orientados a funcionarios públicos, jubilados y pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), así como a los beneficiarios del programa Amor Mayor.

Bono Complementario: dirigido a los beneficiarios del Bono Único Familiar.

Chamba Juvenil: destinado a jóvenes de entre 18 y 35 años que integran la misión social orientada a impulsar la economía nacional.

Bono Somos Venezuela: exclusivo para los brigadistas que residen en el territorio nacional.

Cultores Populares: dirigido a los representantes de la riqueza cultural y de las manifestaciones artísticas de Venezuela.

Bono Cuadrantes de Paz: destinado a los integrantes de los organismos de seguridad ciudadana, entre ellos la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), los cuerpos de bomberos y Protección Civil (PC).

Buen Pastor: para la comunidad cristiana que hace vida en el país.

100% Amor Mayor: para las personas de la tercera edad que no reciben la pensión del IVSS.

Bono Robert Serra: orientado a jóvenes que trabajan en empresas estatales o que han impulsado diversos emprendimientos.

Medios locales informan que se espera que el Gobierno venezolano active el Bono Único Familiar durante los primeros días de octubre.

¿CÓMO ACCEDER AL MONEDERO PATRIA PARA RECIBIR LOS BONOS?

Según medios locales, el Gobierno de Nicolás Maduro activará una serie de bonos dirigidos exclusivamente para la población más vulnerable y pobreza extrema en Venezuela. Al confirmarse la entrega del subsidio, los beneficiarios recibirán un mensaje de texto del número 3532 o 67373, que contará con el monto correspondiente o también cuentan con la opción de verificar a través de la aplicación veMonedero.

Asimismo, la entrega de los bonos se realizará de forma gradual y directa a los usuarios inscritos únicamente en la plataforma digital. Cuando se haya recibido el mensaje de confirmación de pago, se deberá ingresar a la billetera digital y aceptar los fondos. Estas compensaciones económicas constituyen un respaldo clave para las familias venezolanas, al permitirles cubrir necesidades básicas en medio de una crisis financiera y social.