Cada cierto tiempo aparece una joven promesa en el fútbol mundial que ilusiona y genera expectativas de los fanáticos de este deporte. Este es el caso del venezolano Telasco José Segovia Pérez, de tan solo 21 años y que milita y destaca actualmente en el Inter Miami de la Major League Soccer (MLS). Dicho jugador ha sido tendencia, luego que se diera a conocer que Lionel Messi lo elogió y reconoció sus cualidades.

El elogio de Messi a una de las promesas del fútbol de Venezuela: “¡Lo que juega este muchacho!”

A través del programa “Sale y Se Acaba”, el director técnico de la selección venezolana, Fernando “Bocha” Batista, reveló la conversación que tuvo en su momento con la ‘Pulga’, quien le transmitió su admiración por el joven jugador venezolano.

“Hablamos directamente con Messi. A veces son los compañeros quienes ofrecen información sobre un jugador, y lo primero que Leo dijo fue: ‘¡Este chico juega excepcionalmente bien!’ Cuando jugadores de ese calibre se expresan así, es una buena señal”, dijo Batista para el mencionado espacio.

“Le dije a Segovia: ‘Estás ganando un posgrado en fútbol.’ Jugar junto a Messi, Suárez, Busquets y Alba—jugadores que han competido al más alto nivel y son campeones. Si no aprovecha esta oportunidad, sería una pena porque si no puedes aprender aquí, no aprenderás en ningún otro lugar”, agregó Batista.

Telasco es uno de los jugadores del Inter que viene dando que hablar por sus buenas actuaciones. (Foto: Instagram Telasco Seegovia)

En el presente, el mediocampista ‘vinotinto’ jugó los dos primeros duelos del Inter en la MLS. Además, ya acumula tres goles, lo que ha provocado que despierte el interés de los principales clubes de Europa.

¿Qué futbolista de Universitario se llevó la camiseta de Lionel Messi tras el duelo ante Inter Miami?

Universitario e Inter Miami se enfrentaron en enero, en lo que fue una verdadera fiesta para todo aquel que se considere fanático del fútbol en Perú. Según lo señalado por Gustavo Peralta, periodista de L1 Max, Aldo Corzo fue el futbolista que finalmente se llevó la camiseta de quienes muchos consideran el mejor futbolista de la historia. Recordemos que el popular ‘Mazo’ fue el capitán de la ‘U’ y tuvo un momento bastante ameno con el exBarcelona al realizarse el sorteo

“Gracias a Dios y a mi Virgen por regalarme estos momentos inolvidables y también agradecer al equipo más grande del país por permitirme vivir estos momentos históricos”, escribió el defensor nacional en sus redes sociales, en una publicación que vino acompañado de una fotografía en la que sale junto al argentino.

¿Qué otros futbolistas de Universitario se tomaron una fotografía con Lionel Messi?

Recordemos que son varios los futbolistas merengues que finalmente pudieron tomarse una foto junto a Messi tras finalizar el partido. En la lista estuvieron Gustavo Dulanto, Horacio Calcaterra, Diego Churín, Matías Di Benedetto y Martín Pérez Guedes.

El Inter Miami de Lionel Messi venció 5-4 en penales (0-0 en tiempo reglamentario) al bicampeón peruano, en un amistoso disputado en Lima que quedará marcado como el primer duelo en Sudamérica del equipo estadounidense.