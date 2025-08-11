La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV) anunció cuál es el sueldo de los docentes de este país en agosto de 2025. Es por ello que en esta nota te contaremos cuál es la tabla salarial de maestros en el territorio caribeño que viene atravesando una de las más duras crisis de la región, además de otros detalles importantes que debes tener en cuenta.

La APUCV reportó que el sueldo mensual de un profesor universitario apenas llega a ubicarse entre uno y cuatro dólares estadounidenses, evidenciando una grave precariedad salarial en el ámbito académico del país.

En sus redes sociales se compartió una tabla que revela que los ingresos mensuales de un profesor titular con jornada completa apenas alcanzan los 4 dólares, mientras que un docente asociado a tiempo completo recibe cerca de 3,01 dólares, evidenciando la difícil realidad financiera que enfrentan los educadores universitarios en el país.

Asimismo, un profesor asistente con media jornada percibe aproximadamente 1,18 dólares mensuales, mientras que un profesor agregado a medio tiempo gana cerca de 1,33 dólares. Además, un instructor con dedicación exclusiva recibe alrededor de 2,46 dólares al mes, y un docente asociado a medio tiempo obtiene unos 1,51 dólares, según detalló la APUCV.

La APUCV destacó que en el país han transcurrido más de 1.240 días sin que se registre un incremento en los salarios, subrayando la prolongada ausencia de mejoras económicas para el sector educativo.

Qué se sabe sobre la crisis en Venezuela

Venezuela, situada en la costa norte de América del Sur, es conocida por sus paradisíacas islas como Margarita y el archipiélago de Los Roques, además de estar atravesada por la cordillera de los Andes. Su capital, Caracas, se encuentra al norte del territorio. A pesar de sus riquezas naturales y su ubicación estratégica, el país enfrenta una profunda crisis económica, social y política, agravada por la administración de Nicolás Maduro, cuyo gobierno es objeto de controversia internacional.

Tras la muerte de Hugo Chávez, un líder carismático que marcó la política venezolana, Maduro asumió el poder en medio de un contexto complejo que ha generado tensiones democráticas y críticas globales. La difícil situación ha impulsado a millones de venezolanos a abandonar el país, protagonizando uno de los éxodos más grandes de la historia reciente, en busca de mejores condiciones y oportunidades fuera de sus fronteras.