Hoy varios países sudamericanos vienen combatiendo la inflación mediante iniciativas donde la entrega de bonos se convierte en una prioridad. Al respecto, resulta importante destacar y mencionar al territorio gobernado por Nicolás Maduro como aquel cuya administración, y a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), actualmente hace efectivo el pago de pensiones dirigidos a adultos mayores que asimismo, y mensualmente, reciben monto correspondiente al denominado “Ingreso Contra La Guerra Económica”.

ESTE PAGO DIRIGIDO A PENSIONADOS DEL IVSS INICIÓ EN OCTUBRE CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2025, Y LLEGA JUNTO AL “INGRESO CONTRA LA GUERRA ECONÓMICA”

Actualmente, y bajo la gestión de líder chavista, el sector de ciudadanos favorecidos con el abono de dicha subvención económica, accede a retiro cuya importancia radica en lograr garantizar su bienestar y seguridad otorgándoles hasta 130 bolívares sujetos al tipo de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV).

Con respecto a esta información, te contamos que según lo precisado por el propio IVSS mediante redes sociales, a partir del miércoles 22 de octubre se hizo efectivo el depósito de prestación dineraria correspondiente al mes de noviembre 2025, y en ese sentido, la entidad de Gobierno Bolivariano invita a la población beneficiaria a hacer uso de la banca electrónica a través de la cual puede gestionar sus pagos de manera rápida, eficiente y segura.

Los denominados Pensionados de la Patria cobran desde el miércoles 22 de octubre, el monto que les corresponde como concepto de noviembre 2025, tal y como lo confirma el IVSS a través de redes sociales.

A propósito de abonos dirigidos a los pensionados del IVSS sobre territorio venezolano, también resulta importante destacar que desde Sistema Patria el mismo 22 empezaron a realizarse los depósitos entorno al pago del “Ingreso Contra La Guerra Económica”, y cuyo monto hoy asciende a los casi 10 mil Bs. equivalentes aproximadamente a 47,31 dólares, según tasa oficial del BCV.

Si eres adulto mayor venezolano, y pasas a beneficiarte con la entrega del popular bono mencionado hacia el décimo mes de 2025, descubre que ya figura el abono en tu cuenta recibiendo vía mensaje de texto, y desde el número corto 3532 o 67373, una notificación oficial que así debería confirmarlo.

TODOS LOS DETALLES ACERCA DEL PAGO DEL “INGRESO CONTRA LA GUERRA ECONÓMICA” DIRIGIDO A PENSIONADOS DEL IVSS EN OCTUBRE 2025

Hoy son millones los jóvenes y adultos mayores que viven sobre la nación presidida por Nicolás Maduro, y gran porcentaje de ellos hacia el décimo mes del año, gozan del privilegio de poder acceder al cobro regular de subvenciones como la mencionada líneas arriba que es depositada además a otros 2 grupos especiales en particular.

Con respecto a dicha información, resulta importante destacar que el siguiente otorgamiento del denominado “Ingreso Contra La Guerra Económica”, es decir, el asociado al mes de octubre 2025, ha comenzado a llevarse a cabo igualmente desde el miércoles 22, la fecha de pago oficial dirigido a pensionados del IVSS.

A propósito de monto cobrado mediante Sistema Patria y el veMonedero, te contamos que la cifra de bolívares hoy llega a los 9 mil 950, evidenciándose así un incremento del 27,56% si lo comparamos con lo depositado a fines del mes de setiembre.

Pago del "Ingreso Contra La Guerra Económica" dirigido a pensionados del IVSS, empezó a efectivizarse también desde el 22 de octubre 2025, y mediante un Sistema Patria que asimismo lo otorga a otros 2 grupos de beneficiarios puntuales.

Si necesitas instalar la herramienta digital señalada a fin de efectuar tanto cobros como pagos asociados a los programas sociales de Gobierno, y luego terminar configurándola, toma nota de los siguiente pasos que te permitirán acceder al retiro de bonos obtenidos bajo la gestión de Nicolás Maduro:

INSTALACIÓN DEL VEMONEDERO EN DISPOSITIVO MÓVIL

- Dirígete a la tienda de aplicaciones de dispositivo si cuentas con Google Play para Android o App Store para iOS.

- Busca el “VeMonedero” y asegúrate de escoger el aplicativo que figure desarrollado por JMT ST C.A.

- Por último presiona la opción “Instalar” mediante la cual terminará completándose la descarga efectiva.

CONFIGURACIÓN DEL VEMONEDERO EN DISPOSITIVO MÓVIL

- Tras la instalación exitosa, procede a abrir el aplicativo móvil.

- Acto seguido, selecciona la opción para la conexión con el Monedero Patria.

- Accede a tu código QR o “Usuario Patria” a fin de vincularlo con propia cuenta.

- Introduce tu número de cédula de identidad y contraseña creada para el Sistema Patria.

- Por último, termina validando el código de verificación que recibirás, y crea un PIN de acceso para mayor seguridad.

Cabe resaltar, y recordarte que así como dicho aplicativo móvil conectado al Monedero Patria, los números cortos 3532 o 67373 enviados por parte del propio sistema, y hacia cada dispositivo de la persona favorecida, también resultan importantes con la finalidad de notificarla, y de ese modo confirmarle los detalles entorno a depósito de la cantidad de bolívares correspondientes.