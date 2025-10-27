El Sistema Patria mantiene la entrega de distintos bonos sociales, los cuales se depositan directamente en los monederos digitales de los beneficiarios en toda Venezuela. Cada vez que se acredita un nuevo bono, los usuarios reciben una notificación por mensaje de texto y pueden verificar el depósito de forma inmediata mediante la aplicación veMonedero, que les ofrece un control rápido y seguro sobre cada transacción.

¿En noviembre 2025 también se pagará el Bono Contra la Guerra Económica a pensionados?

Inició la distribución del Bono de Guerra correspondiente al mes de octubre de 2025. Al igual que en entregas anteriores, este apoyo económico está destinado a tres sectores específicos de la población, definidos por las autoridades según el calendario oficial. A continuación, te contamos los detalles sobre el proceso de pago y cómo se lleva a cabo la entrega de este beneficio.

Miércoles 15 de octubre: Pago del Bono de Guerra para trabajadores activos y jubilados, incluye Cestaticket.

Sábado 18 de octubre: Asignación del Bono de Guerra para jubilados, sin Cestaticket.

Miércoles 22 de octubre: Entrega del Bono de Guerra para pensionados.

Por su parte, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) informó que ya fue acreditada la pensión correspondiente al mes de noviembre, por un monto de 130 bolívares. Además, se realizó el depósito del primer mes del aguinaldo, directamente en las cuentas bancarias de los pensionados.

Cómo saber si eres beneficiaron de un bono

Los beneficiarios son avisados mediante un mensaje de texto enviado desde los números cortos 3532 o 67373. Este aviso confirma que el depósito ya fue realizado en la billetera digital veMonedero, según explica la plataforma Meridiano.

Cómo cobrar los bonos del Sistema Patria

Ingresa al portal oficial www.patria.org.ve con tu usuario y contraseña.

Dirígete a la sección “Protección Social” en el menú principal.

en el menú principal. Accede al apartado “Monedero” .

. Selecciona el monedero de origen, especifica el monto a transferir y el destino de los fondos.

Haz clic en “Aceptar” y luego en “Confirmar” para continuar con la operación.

y luego en para continuar con la operación. Espera la validación del sistema y ¡la transacción estará completada!

¿Qué bonos se entregarán en octubre 2025? Fechas y montos de los próximos pagos por Sistema Patria

En los días venideros, el gobierno de Nicolás Maduro dará inicio a la distribución de estos subsidios mediante el Sistema Patria:

Bono Cuadrantes de Paz

Bono Cultores Populares

