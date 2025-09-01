En los próximos días, el Sistema Patria tiene previsto activar el pago de varios bonos dirigidos a diferentes sectores de la población, como parte de su plan de protección social. Entre estos beneficios, destaca la asignación del Bono Misión 100% Amor Mayor, destinada a los adultos mayores que no cuentan con una pensión del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Este apoyo económico se entrega de forma mensual y es uno de los más esperados por los beneficiarios, quienes deben estar atentos a las fechas oficiales de acreditación en la plataforma digital. A continuación, te contamos cuándo se pagaría este subsidio.

¿CUÁNDO SE PAGARÁ EL BONO MISIÓN 100% AMOR MAYOR?

De acuerdo con el cronograma habitual del Sistema Patria, el pago de este beneficio está programado para realizarse en la primera semana de septiembre, específicamente entre los días 1 y 6 del mes. Durante ese lapso se acreditará el estipendio a las cuentas de los beneficiarios.

¿QUÉ OTRO BONO SE PAGARÁ EN LAS MISMAS FECHAS?

Junto con la asignación destinada a los adultos mayores, también se entregará el Bono Único Familiar. Este integra varios programas sociales, tales como:

Hogares de la Patria

Economía Familiar

Parto Humanizado

Lactancia Materna

José Gregorio Hernández

100% Escolaridad

En agosto, los montos depositados fueron de 1.890, 630 y 1.260 bolívares, respectivamente. Sin embargo, para septiembre se espera un incremento que los ubique en 2.160, 720 y 1.460 bolívares, según informa la plataforma Meridiano.

Foto: EFE

¿CÓMO SABER SI ERES BENEFICIARIO DE ALGÚN BONO?

Las personas que resulten seleccionadas reciben un mensaje de confirmación proveniente del número 3532. Tras este aviso, deben ingresar a su perfil en la plataforma Patria y aceptar el depósito. Además, tienen la opción de verificar la acreditación directamente desde la aplicación veMonedero en sus dispositivos móviles.

¿CÓMO COBRAR UN BONO VÍA SISTEMA PATRIA?

Para cobrar cualquier bono desde el Sistema Patria y enviarlo a tu cuenta bancaria, sigue estos pasos:

Ingresa al portal Patria: Accede a www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña. Luego, valida tu imagen de seguridad y el código de verificación.

Accede a www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña. Luego, valida tu imagen de seguridad y el código de verificación. Acepta el bono: En la pantalla de inicio, entra a la sección “Protección Social” y ubica el bono que deseas aceptar. Acto seguido, confirma la asignación.

En la pantalla de inicio, entra a la sección “Protección Social” y ubica el bono que deseas aceptar. Acto seguido, confirma la asignación. Ve al monedero: Dirígete al menú “Monedero” donde verás el monto disponible.

Dirígete al menú “Monedero” donde verás el monto disponible. Transfiere a tu banco: Elige la opción “Retiro de Fondos”, selecciona tu cuenta bancaria registrada, ingresa el monto y presiona “Continuar”.

Elige la opción “Retiro de Fondos”, selecciona tu cuenta bancaria registrada, ingresa el monto y presiona “Continuar”. Confirma la operación: Revisa los datos y haz clic en “Aceptar” para finalizar el proceso.

¿QUÉ DETALLES DEBES TENER EN CUENTA?