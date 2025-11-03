El apoyo monetario de Gobierno Bolivariano hoy figura destinado a beneficiar a diversos grupos poblacionales, siendo los docentes venezolanos quienes como parte del Estado, reciben desde bonos hasta las denominadas quincenas que buscan aliviar carga económica hacia fines de 2025. Al respecto, resulta preciso compartirte la información brindada por parte del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE), y esto debido a lanzamiento de cronograma de pago de aguinaldos dirigido también a aquellos maestros cuyos requerimientos han sido cumplidos para otorgamiento efectivo.

EN ESTAS FECHAS DE 2025 EL MPPE LE PAGA A DOCENTES TANTO BONOS COMO QUINCENAS Y AGUINALDO VENEZOLANO

Anualmente, el Gobierno Bolivariano mediante el MPPE, hace efectiva la entrega de diversos beneficios económicos en favor de los docentes y personal administrativo de escuela que hacia el mes de noviembre 2025, pasarán a cobrar variados montos establecidos por ley.

Desde inicios del mes de octubre, los maestros favorecidos con el otorgamiento de los siguientes conceptos, también vienen accediendo a la posibilidad de retirar dinero correspondiente a tanto las denominadas quincenas como el primer aguinaldo habitual de fiestas navideñas:

Evaluaciones, monto pagado desde el 30 de setiembre .

. Bono de Corresponsabilidad y Formación, monto pagado desde el 6 de octubre .

. Primera Quincena, monto pagado desde el 10 de octubre .

. Bono de Guerra (Personal Activo y Jubilado con Cestaticket), monto pagado desde el 15 de octubre .

. Primer mes de Aguinaldo, monto pagado desde el 15 de octubre .

. Bono de Guerra (Personal Jubilado sin Cestaticket), monto pagado desde el 18 de octubre .

. Cestaticket, monto pagado desde el 24 de octubre .

. Segunda Quincena, monto pagado desde el 24 de octubre.

De esta forma, termina cumpliéndose con el otorgamiento de variados beneficios económicos, y hacia maestros que figuran regulados por el MPPE recibiendo desde Cestaticket ascendente a los 40 dólares con ajuste indexado, hasta el popular “Ingreso Contra La Guerra Económica” que llega a los 120.

ESTE CURSO VIRTUAL DEBES APROBAR PARA ACCEDER A COBRO DE BONO DE CORRESPONSABILIDAD Y FORMACIÓN, SEGÚN EL MPPE

De manera mensual, los trabajadores de instituciones públicas sobre territorio presidido por Nicolás Maduro, también son partícipes de programa de ayuda social mediante el cual los profesores debidamente inscritos, por ejemplo, pasan a gozar de cierta cantidad de bolívares siempre y cuando completen asignatura promovida por la Universidad Nacional Experimental del Magisterio (UNEM).

Según lo comparte El Nacional, el Bono de Corresponsabilidad y Formación enviado por Nicolás Maduro a fin de favorecer a maestros y directores adscritos al MPPE, es asignado tras llevarse a cabo el Plan de Formación Docente desde la comodidad de tu hogar, es decir, pudiendo hacer uso de un dispositivo móvil o laptop.

El MPPE promueve la realización de curso virtual para el otorgamiento del Bono de Corresponsabilidad y Formación en Venezuela.

Una vez concretado este trámite referente a dicha asignatura que promueve el UNEM, cada beneficiario venezolano quedará apto para cobrar más de 10 mil bolívares desde incluso inicios de octubre 2025, y de acuerdo a las estimaciones previstas tomando en cuenta último pago de setiembre.

A propósito del monto establecido, también resulta importante destacar que el cronograma te obliga a completar el Plan de Formación Docente si buscas beneficiarte con el otorgamiento del Bono de Corresponsabilidad y Formación, recibiendo por parte de directores o responsables académicos de cada institución educativa, tanto el enlace de inscripción como todas las herramientas requeridas para garantizar la actualización pedagógica solicitada.