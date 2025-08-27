En los primeros días de agosto, el Gobierno de Venezuela inició una nueva fase de distribución de bonos a través del Sistema Patria, con el objetivo de brindar respaldo económico a distintos sectores de la población. Esta iniciativa está enfocada en aliviar las consecuencias de la crisis económica, especialmente en los hogares más afectados, y contempla apoyos dirigidos tanto a estudiantes como a personas de la tercera edad. A continuación, te contamos todos los detalles sobre los subsidios que podrás cobrar hasta el sábado 30 de agosto.

Los bonos que podrás cobrar hasta el 30 de agosto

Chamba Juvenil: Para los jóvenes inscritos en la misión socio-productiva que fomenta la inclusión.

Para los jóvenes inscritos en la misión socio-productiva que fomenta la inclusión. Robert Serra: Destinado a los brigadistas a nivel nacional que conforman la misión.

Destinado a los brigadistas a nivel nacional que conforman la misión. Cultores Populares: Para los bailarines, cantantes, poetas y otros exponentes de la cultura venezolana, quienes poseen una dilatada trayectoria.

Para los bailarines, cantantes, poetas y otros exponentes de la cultura venezolana, quienes poseen una dilatada trayectoria. Cuadrantes de Paz: Para los cuerpos de seguridad ciudadana, incluyendo la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Cuerpos de Bomberos y miembros de Protección Civil (PC).

Cómo saber que puedes cobrar un bono

El Sistema Patria sigue adelante con la distribución de bonos y ayudas sociales dirigidas a diversos grupos de la población en Venezuela. Como parte del proceso, los beneficiarios serán notificados a través de mensajes enviados a sus teléfonos móviles desde los números 3532 o 67373, donde se confirmará la asignación del beneficio correspondiente.

Como parte del proceso, los beneficiarios serán notificados a través de mensajes enviados a sus teléfonos móviles. (Foto: difusión)

Cómo cobrar un bono vía Sistema Patria

Para cobrar cualquier bono desde el Sistema Patria y enviarlo a tu cuenta bancaria, sigue estos pasos:

Ingresa al portal Patria: Accede a www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña. Luego, valida tu imagen de seguridad y el código de verificación.

Acepta el bono: En la pantalla de inicio, entra a la sección “Protección Social” y ubica el bono que deseas aceptar. Acto seguido, confirma la asignación.

Ve al monedero: Dirígete al menú “Monedero” donde verás el monto disponible.

Transfiere a tu banco: Elige la opción “Retiro de Fondos”, selecciona tu cuenta bancaria registrada, ingresa el monto y presiona “Continuar”.

Confirma la operación: Revisa los datos y haz clic en “Aceptar” para finalizar el proceso.

Recomendaciones para evitar caer en estafas o fraudes en Venezuela

No Compartas Datos en Enlaces No Oficiales: Nunca ingreses información personal en formularios o enlaces que no provengan de los canales oficiales del gobierno.

Verifica en la Plataforma Patria: Cualquier bono o ayuda social debe ser consultada directamente en la página web oficial Patria.org.ve. Si el bono no aparece allí, es falso.

Ignora Mensajes Sospechosos: Desconfía de mensajes que prometen premios, créditos o bonos que no han sido anunciados por las instituciones pertinentes.

Consulta los Canales Oficiales: Para información sobre bonos y ayudas, confía únicamente en los canales oficiales del Banco de Venezuela y del Sistema Patria.